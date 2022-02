43 polgármester közös levélben bíztatja arra az embereket, hogy szavazzanak a Fideszre

43 polgármester nyílt levélben kéri az egyik Szabolcs megyei választókerület szavazóit arra, hogy a fideszes jelöltre adják le a voksukat.

Kovács Sándor a a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5-ös választókerületben lesz a Fidesz jelöltje, ennek a térségnek a településvezetői írtak most közös levelet, amelyet az ATV hozott nyilvánosságra. Információik szerint mind a 43 település lakója a postaládájába fogja kapni a levelet hamarosan.

Az ATV Nyírcsaholyba és Ópályiba kiküldött levelekhez jutott hozzá. Az előbbiben Magyar Csabáné polgármester azt írta: meglátása szerint a település politikai érdeke a FIDESZ-KDNP kormány támogatása, ezen kívül pedig



Politikai és emberi érdeke, hogy a FIDESZ-KDNP jelölt Kovács Sándor országgyűlési képviselőjelölt barátomat támogassuk.

Ezután azt is hozzátette még, hogy az utóbbi 8 évben a település 636 millió forintnyi támogatást tudott lehívni különböző fejlesztésekre. Ez a levél persze kevésbé meglepő annak fényében, hogy Magyar Csabáné a Fidesz-KDNP jelöltjeként lett a település polgármestere.

Hasonló szöveg köszön vissza ugyanakkor Ópályi függetlenként megválasztott polgármestere, Herdon János levelében is. A fenti szövegrész egy az egyben megegyezik abban a levélben is, azzal a kivétellel, hogy itt 716 millió forintnyi támogatásról számolt be a polgármester, illetve azt is hozzátette, hogy emiatt a településről ma már „a térség egyik legtöbbet fejlődő és egyik legszebb” településeként beszélnek.

A levelekből egyébként az is kiderült, hogy mindkét település támogatásánál a források jelentős része európai uniós forrás volt (különösen Nyírcsaholy esetében, ahol a 636 millió forintból 400 millióra igaz ez).

Két hete az egyik Csongrád-Csanád megyei választókerület polgármesterei írtak egy ehhez hasonló nyílt levelet, amelyben arra kérték Márki-Zay Pétert, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, hogy ne kampányoljon náluk.

(via atv.hu)