Óriási park épül Csepelen

Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, a ma még elhanyagolt és lepusztult területen egy 36 hektáros, több mint három városmajornyi nagyságú vadonatúj zöld parkot terveznek.

Mint írja, a csepeli park területe ma még lepusztult és szennyezett, az északi csücskében több ipari csarnokkal és romos épülettel. A cél az, hogy a volt ipari és mezőgazdasági területek helyén egy „zöldszigetet” hozzanak létre. A park létrehozásában az alábbi munkálatokat hajtják majd végre:

természetes parki környezet kialakítása tisztásokkal és zöld pihenőterekkel;

biztonságosan megközelíthetővé teszik a Duna-partot;

egy természetes vizes élőhelyet alakítanak ki, amely átszeli a parkot;

több mint ezer új fát ültetnek el, virágos parkrészeket is kialakítanak;

közösségi kertet is terveznek, ahol megtanulhatóak lesznek a kertészkedés alapjai.

Fürjes Balázs tájékoztatása szerint egy kényelmes és 21. századi okosparkot terveznek látogatóközponttal és közösségi térrel. A csapatsportra a kosár-, streetball- és röplabdapályák, valamint a multifunkcionális kézilabda- és focipálya teremtenek majd lehetőséget. Ezenfelül görparkot, mászófalat és akadálypályát is kialakítanak majd, valamint egy 4,4 kilométer hosszú futópályát.

A gyerekek számára két tematikus játszóteret is létrehoznak. A park kedvez még a kutyagazdiknak és a kutyáknak is, ugyanis két élményparkot is kialakítanak számukra a területen.

A park 2025-re készülhet el – derült ki a bejegyzésből.

Az államtitkár reggel Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztetett a Karmelita kolostorban. Közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az államtitkár a budai terveit vette végig a miniszterelnökkel.

