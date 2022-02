Gulyás Gergely: Május elsejéig érvényes marad két oltással a védettségi igazolvány

A Mandiner arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy van-e előrelépés az uniós helyreállítási alappal kapcsolatban. A miniszter elmondta: tárgyalnak, de Brüsszel továbbra is „úgy gondolja”, hogy a választási kampányban nem fogja aláírni, a gyermekvédelmi törvény miatt sem. Ha azonban a kormánypártok választást nyernek, akkor kénytelenek lesznek aláírni. A gyermekvédelmi szabályozással összefüggésben azt is mondta: az helyes, és egyébként is tagállami hatáskörbe tartozik a kérdése. A választási megfigyelők, illetve az EBESZ megfigyelőivel kapcsolatban azt mondta: örömmel várnak minden megfigyelőt a választásra. Hol tart az 5 és 11 év közötti gyermekek beoltása? Pontos számot nem tudott mondani a miniszter, de utána fog nézni.