Az elmúlt napon (45 533 mintevételből) 16 435 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 105 beteg – derül ki a központi tájékoztató oldal pénteken közölt adataiból. A fertőzések 94 százalékát már az omikron-variáns okozza.

A beoltottak száma 6 369 089 fő, közülük 6 111 632 fő már a második, 3 712 974 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

A járvány kezdete óta összesen 1 616 846 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 41 741 főre emelkedett.

A gyógyultak jelenleg 1 347 698 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 227 407 fő.

Kórházban 4588 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen.

Megyékre lebontva Nógrád, Veszprém és Vas megyékben azonosították a legtöbb új fertőzöttet.

Hol a járvány vége?

Rusvai Miklós virológus és állatorvos szerint a koronavírus omikron-változata már csak influenzaszerű tüneteket okoz. Úgy gondolja, hogy a folyamatosan csökkenő halálozási adatok lassan megközelítik az influenzában elhunytak számát.

Több szakember szerint is a koronavírus omikron-variánsa hozza el a járvány végét, míg többen egy újabb, sokkal fertőzőbb vírusvariáns megjelenésére számítanak. Utóbbiakhoz tartozik Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában működő virológiai laboratórium vezetője és Mark Dybul amerikai immunológus és orvoskutató is.

Jakab Ferenc szerint nem zárható ki, hogy egy sokkal fertőzőbb vírusvariáns jelentkezhet a közeljövőben, de rengeteg új fejlesztés van, amivel talán könnyebben lehet kezelni a fertőzést. A virológus úgy látja, hogy felesleges nyájimmunitásról beszélni, ugyanis a koronavírus is hasonló fertőzés, mint egy nátha, amit évről évre elkaphatunk, így a védettség a koronavírus ellen rövid ideig tart.

Mark Dybul szerint elkerülhetetlen, hogy megjelenjen egy teljesen vakcinarezisztens vírusváltozat. Úgy látja, egy ilyen változat megjelenésénél fontosabb lesz a maszkviselés, a társadalmi távolságtartás és az általános higiéniai szabályok betartása. Mark Dybul jóslata szerint 2022 nyarán jelenhet meg a teljesen rezisztens vírusváltozat.

Folytatódik az oltási akció

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80–90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani:

Pfizer,

Sinopharm,

Moderna,

Janssen és

AstraZeneca.

Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Az oltás felvételéhez hozzájáruló nyilatkozat szükséges, kiskorú esetében ezt a szülők töltik ki. Minden oltáshoz külön hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni.

Az oltatlanok számára ide kattintva érhető el a nyilatkozat.

A harmadik oltáshoz ezen a linken keresztül érhető el a dokumentum.

A negyedik oltáshoz ide kattintva töltheti le a nyilatkozatot.

A 12–17 év közöttiek oltásához ide kattintva érhető el a szülői hozzájáruló nyilatkozat.

A harmadik oltás felvételéhez szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat a 12 és 17 év közötti gyerekek oltásához ide kattintva tölthető le.

(Borítókép: Védőruhába öltözött orvosok a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent János Kórházban 2020. december 15-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)