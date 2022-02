Nyomoznak a Mártha Istvánról megjelent cikkek miatt

Az elmúlt hónapokban számos, különféle vádakat megfogalmazó cikk jelent meg Mártha Imréről, a BKM Budapesti Közművek vezérigazgatójáról a Metropolban és az Origón. A bíróság most azért rendelt el nyomozást, hogy kiderítsék, ki a cikkek szerzője, és ki felelt azok megjelentetéséért.

Nyomozást rendelt el a bíróság a Metropol kiadójánál, a Mediaworksnél a Mártha Imre által rágalmazás vádjával indított perben, a feljelentő indítványa alapján – közölte a BKM Budapesti Közművek vezérigazgatójának ügyvédje.

A nyomozás célja annak kiderítése, hogy ki írta és szerkesztette a Mártha Istvánról készült cikkeket, és ki felelt a megjelentetésükért. A vezérigazgató az Origón megjelent cikkek miatt is büntetőeljárást kezdeményezett, és bár a két beadvány egyszerre ment el, utóbbi ügyben még nem történt előrelépés.

A jogász nyilatkozata szerint a nyomozás elrendelése még nem jelenti, hogy a bíróság megállapította volna, hogy bűncselekmény történt, de „segít kideríteni az elkövetők személyét”.

Mártha Imre elsősorban azért a Metropol munkatársai ellen indított pert, mert a vele foglalkozó anyagok túlnyomó többsége ott jelent meg először, onnan vették át más médiumok.

A BKM vezérigazgatója ügyvédje útján mindkét laptól helyreigazítást kért, ám a megkeresésekre nem kaptak választ, ezért hamarosan sajtó-helyreigazítási pereket is indítanak. Ezek mellett feljelentést fognak tenni személyes adattal való visszaélés miatt, mivel a cikkekben Mártha Imre engedélye nélkül olyan adatok jelentek meg, amelyek az érintett személyes adatai megismeréséhez és biztonságos kezeléséhez, őrzéséhez fűződő jogot sértik. Mártha ügyvédje szerint megalapozott lenne személyiségi jogi per is, ám az vélhetően évekig húzódna – írja a hvg.hu.

Vagyona és munkavégzése miatt támadták a vezérigazgatót

Mint azt megírtuk, a Metropol azt állította: Mártha Imre egy kétmilliárd forint értékű svábhegyi villában él, a szolgálati Škodáját odahaza azonnal egy 100 milliós Bentley-re cseréli, és milliós értékű karóráit naponta váltogatja. Ugyanakkor luxusnyaralásokról, jachtutazásokról posztol rendszeresen a közösségi oldalán, ahol munkaidőben úszómedencés képeket tesz közzé magáról.

Mártha Imre közlése szerint mindezekért korábban megdolgozott, ez egy korábban gyűjtött vagyon. A vezérigazgató decemberi közleménye szerint

a közösségi médiában korábban zárt körben hozzáférhetővé tett fotók engedély nélküli nyilvánosságra hozatala szintén önmagában is személyiségi jogot sért, és személyes adattal való visszaélés bűncselekményének is minősülhet. Az a tény pedig, hogy az érintett médiumok egyes fotókat módosítva, manipulálva jelentettek meg, illetve meghamisított feliratokat montázsoltak rájuk, így az olvasókat is megtévesztették – a jogsértések súlyát tovább növeli.

A megjelent cikkek Mártha Imre szerint számos ponton tartalmaznak valótlanságokat, ám legalább két állítás kapcsán a rágalmazás is felmerül, mivel ezeket becsületsértő tényként közölték és híresztelték. Az egyik állítás, hogy Mártha Imre bűncselekményeket követett el – ami egyértelműen nem igaz, hiszen büntetőeljárás sohasem indult ellene. Az állítások másik része a vezérigazgató munkavégzésére vonatkozott, illetve arra, hogy alig dolgozik, munkaidejében a medencéjében szórakozik. Ez sem igaz, és ahogy az előbbi, úgy az utóbbi is leellenőrizhető lett volna. Utóbbihoz elég lett volna munkáltatója, a BKM megkeresése. Magánvádas büntetőeljárásokról van szó, vagyis a Metropolnak és az Origónak kell bizonyítaniuk, hogy amit leírtak, az igaz – magyarázta az ügyvéd.