Gyászmisén dulakodott össze egy hajléktalan a pappal

Amint arról az Index hírt adott, egy 50 éves férfi ellen vádat emelt a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség, mert az egy gyászmisét megzavarva trágár kifejezéseket kiabált, valamint a káplánt meg is ütötte. A Fővárosi Ügyészség sajtóközleményéből kiderült, hogy az eset január 7-én történt, egy XII. kerületi templomban.

Forgács Alajos, a Városmajori Jézus Szíve-templom plébánosának visszaemlékezéséből kiderült, hogy az incidenskor a templom gondnokának gyászmiséjét tartották. A gyászoló tömeg épp kivonulni készült az urnateremből, amikor egy hangosan káromkodó férfi jelent meg az élőtérnél. Az atya először udvariasan a helyszín elhagyására kérte az üvöltő férfit, majd miután nem akarta elhagyni a templomot megfogta a férfi karját, így szólította fel a távozásra.

A kitessékelés csak rontott a helyzeten, mivel a dühös férfi ezután lökdösődni kezdett. Az atya ruházatában is kárt tett, a stóláját és a szemüvegmadzagját is elszakította. A férfi a közéjük álló káplánt mellkason ütötte, de végül sikerült földre teperni a dulakodót.

Bár a rendőrség elvitte a verekedőt, másnap újra visszatért és folytatta a hangos szidalmazást, valamint veréssel fenyegette meg a káplánt.

Az ügyben megszólalt a hajléktalan egyik barátja is, aki elmondta, hogy a férfi gyakran fogyasztott alkoholt és volt, hogy őt is meg akarta verni. A templomban történtekről pedig el is dicsekedett neki.

Az atya a Blikknek kihangsúlyozta, hogy nincs problémája a hajléktalanokkal, de fel kell lépnie az ellen, ha valaki inzultálja a híveket.