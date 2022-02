Közleményben kérik, hogy bírják ki még egy ideig, amit az állatok művelnek Budapesten

Annyira elszaporodtak a dolmányos varjak Budapest belvárosában, hogy szinte mindent összepiszkítanak egy szűkebb területen.

A Budapesti Autósok egyik olvasója nemrég egy fotót küldött arról, hogy egy, a Szabadság tér és a Hercegprímás utca sarkán álló autót teljesen beborította a madarak ürüléke, miután négy napig állt ugyanazon a helyen.

A lakók szerint azonban a varjak nemcsak az autókat, hanem jóformán mindent összepiszkítanak a környéken. Az illetékesek egyébként tudnak erről és 2020-ban kiadtak egy közleményt is, amelyben azt írták: az „áldatlan állapot” csak ideiglenesen van jelen, hamarosan megszűnik és addig is az emberek türelmét kérik.

A jelek szerint azonban a helyzet azóta sem változott, és mivel a dolmányos varjak védett madarak, ezért viszonylag keveset tudnak tenni ellenük. Az autósok egyelőre csak egy ponyvával próbálják megakadályozni azt, hogy a madarak összepiszkítsák a járművüket.

A dolmányos varjakkal egyébként a budai várban is meggyűlt már a probléma, de onnan „kitiltották” őket azáltal, hogy eltávolították a fészkeiket és madárriasztó műsolymokat helyeztek ki ellenük. Ezek a madarak egyébként nemcsak az ürülékük miatt jelentenek problémát, hanem azáltal is, hogy más védett madarak fiókáit is gyakran elpusztítják.

(via Budapesti Autósok)