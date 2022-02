A katonák és a rendvédelmi dolgozók is megkapták a tíz százalékos béremelést

A kormány korábbi bejelentésének megfelelően a rendvédelemben hivatásos jogviszonyban állók számlájára februárban már a tíz százalékkal emelt összegű illetmény érkezett meg – jelentette be Kontrát Károly egy szombaton közzétett videóban.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: február 10-én utalják át a fegyverpénzt, a hathavi fizetésnek megfelelő egyszeri szolgálati juttatást.

– tette hozzá. Kontrát Károly hangsúlyozta: a kormány két intézkedése azt jelenti, hogy a hivatásos állomány idén közel 197 milliárd forinttal több pénzt visz haza, mint 2021-ben.

A napokban megérkezett a katonák számára is a tíz százalékkal megemelt fizetés – jelentette be a honvédelmi miniszter a tárca hivatalos közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint a kormány ezzel a jelentős juttatással ismeri el és becsüli meg azt az áldozatos munkát, amelyet a magyar katonák a haza szolgálatában tesznek az országban, a határok mentén, missziós szolgálatukban és már harmadik éve a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

Benkő Tibor videóüzenetében emlékeztetett, hogy a fegyverpénzről még 2019-ben döntött a kormány, akkor első alkalommal 500 ezer forint kifizetésével mondtak köszönetet azért az áldozatos munkáért, amelyet a katonák az ország és a magyar emberek biztonsága érdekében végeztek.

A hathavi juttatásra most azok a hivatásos és szerződéses katonák jogosultak, akik jelenleg is aktív szolgálatban állnak, vagy nyugdíj előtti rendelkezési állományban vannak, de többek között a kormány családbarát politikájával összhangban elismerésben részesülnek azok a katonák is, akik jelenleg családalapítás miatt vannak távol a mindennapi szolgálattól