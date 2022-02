Kásler Miklós kedvező folyamatot is említett az omikron-hullámban

A koronavírus még mindig gyorsan terjed, de a vírus alap szaporodási rátája, az úgynevezett R-ráta, ami azt jelzi, hogy egy ember átlagosan hánynak adja tovább a vírust, már csökken. Intő jel azonban, hogy a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja még mindig emelkedik – mutatott rá Kásler Miklós az Életközelben című online videósorozat új adásában. A miniszter hozzátette: az omikron-variáns azokban az országokban is magas esetszámot okozott, ahol az átoltottság rendkívül magas volt. Ez igaz Izraelre is, ahol az is meghatározta a dolgot, hogy a magas átoltottságot már viszonylag régen érték el.

Kásler Miklós azt is bejelentette, hogy kezdeményezte két tudományos szakértői csoport felállítását. Ezek közül az egyik immunológiai szempontból vizsgálja majd meg a magyarországi vakcináknál, hogy mennyi ideig marad fenn az immunitás az oltást követően. Ezt meg tudjuk mondani két oltás után, és meg tudjuk mondani a harmadik oltás után is, mert eltelt annyi idő, hogy az adatokat értelmezni, értékelni lehessen – mondta Kásler Miklós, majd felsorolta:

A fertőzés esélye az oltatlan, illetve a betegségen át nem esett emberekhez képest a kétszer oltottak körében 52 százalékkal, a háromszor oltottak körében pedig 80 százalékkal kedvezőbb.

Ha a kórházba kerülés rizikóját nézzük, akkor az oltatlanokhoz képest a kétszer oltottak – persze a megadott 4 hónapon belül – 68 százalékkal vannak kedvezőbb helyzetben, a háromszor oltottak pedig 87 százalékkal.

Ha pedig a koronavírus miatt elhunytak esetében nézzük ugyanezeket a számokat, akkor az oltatlanokhoz képest a kétszer oltottak 80 százalékkal kisebb valószínűséggel halnak meg, a háromszor oltottak pedig 93 százalékkal jobb helyzetben vannak.

A miniszter az adásban reagált Kunetz Zsombor egészségügyi szakértőnek arra az állítására is, miszerint álhírt terjesztett akkor, amikor az MTI tudósítása nyomán azt mondta: Németországban átmenetileg megszüntették a daganatos betegek ellátását. Szerinte Kunetz Zsombor lényegében Jens Spahn német egészségügyi miniszter nyilatkozatát vonja kétségbe.

Kunetz úr azt állítja, hogy ezt én mondtam, és nem a német miniszter. Ez tény kérdése, ennek utána lehet nézni. Nekem annyi maradt, hogy megtegyem a jogi lépéseket

– mondta Kásler Miklós. A miniszter végül arról beszélt: nagyon örül annak, hogy minisztersége végén növelni tudták az egészségügyi dolgozók bérét.

