Most nem a hideg miatt kell félnünk

Vasárnap késő délutántól tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, hosszabb napsütés inkább a középső és déli megyékben várható – adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határszélen fordulhat elő gyenge eső, havas eső. A délnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, de a hegyekben viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet általában 7 és 12 °C között várható, de a tartósan borult tájakon pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 1 és 9 °C közé hűl le a levegő.

Fotó: OMSZ / met.hu Hétfő esti időjárás-előrejelzés

Este már túlnyomóan borult lesz az ég. Az éjszaka első felében helyenként, majd hajnaltól a déli országrészben már egyre több helyen valószínű eső, záporeső. A nyugati, délnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, de a hegyekben viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8°C között alakul, de az átmenetileg szélcsendes, kevésbé felhős, fagyzugos részeken fagypont köré is lehűlhet a levegő.

A melegfronti hatás miatt sokaknál migrén, tompaság, dekoncentráltság, illetve alvászavar is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is – tájékoztat róla az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése. Azokon a tájakon, ahol szelesebb az idő, fokozódhatnak a fejfájásos tünetek, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, valamint a szél ronthatja a hő- és komfortérzetet.

(via Országos Meteorológiai Szolgálat, Időkép)

(Borítókép: Köd Salgótarjánban 2022. január 2-án. Fotó: Komka Péter / MTI)