Márki-Zay Péter: Akkor is támogatom a kettős állampolgárságot, ha nem rám szavaznak

A politikus a Facebook-oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy miért tette közzé a saját vagyonnyilatkozata mellett külön háztartásban élő gyermekei vagyonnyilatkozatát is. „Úgy gondoltam, hogy amikor a saját lábon álló vejek és lányoknak a divatja van, akkor talán nem érdemtelen egy olyan példát is mutatni az országnak, hogy még a nem egy háztartásban élő gyermekek vagyona is nyilvános legyen” – mondta.

Márki-Zay Péter hozzátette: szerinte zavaró, hogy Orbán Viktor a saját vagyonát letagadja, miközben a hozzá közel álló emberek hirtelen mindannyian meggazdagodnak.

Egyszerűen ostobáknak nézik a magyar embereket, leginkább a saját szavazóikat. Azt hiszik, hogy bárki elhiszi ebben az országban, hogy Orbán Viktor kispénzű

– mondta az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

A miniszterelnök-jelölt a bejelentkezésében beszélt arról az esetről is, amikor egy rokkantnyugdíjas megütötte őt az egyik kampányrendezvényén. „Itt a fájdalom az nem fizikai, én nekem az a végtelenül szomorú, hogy embereket ennyire át tudnak itatni gyűlölettel” – mondta, hozzátéve: az asszony egy olyan beruházás, a Tram-Train csődjét kérte rajta számon, amelyhez neki semmi köze, mert az Lázár János és a Fidesz projektje. Márki-Zay Péter szerint ez is egy példája annak, hogy a Fidesz az ellenzékre próbálja kenni azokat a problémákat, amelyek valójában hozzájuk kötődnek.

Még a brüsszeli meleglobbi is fideszes, mint kiderült

– mondta Márki-Zay Péter a bejelentkezésben Szájer József esetére utalva.

A beszélgetés későbbi részében a miniszterelnök felidézte azt is, hogy Orbán Viktor nemrég reagált egy korábbi állításukra, miszerint az Orbán-kormány az utóbbi 1000 év legkorruptabb kormánya. A miniszterelnök erre azt mondta, hogy nem igaz, mert az a Gyurcsány-kormány volt.

Orbán Viktornak 12 éve volt arra, hogy bebizonyítsa, hogy elszámoltassa az előző kormányt, miért nem tette meg? Erre két logikus magyarázat van: [...] vagy nem volt korrupció az előző években, vagy együtt loptak

– mondta erre Márki-Zay Péter, hozzátéve: szerinte többek között azért sem áll ki vitára vele Orbán Viktor, mert nem tudna az efféle kérdésekre válaszolni.

A miniszterelnök-jelölt a magyarországi járványkezelésről is beszélt a videóban. Azt mondta, hogy az elmúlt két hétben Magyarországon a világon a negyedik legrosszabb volt a mutató a halálozások tekintetében. Hozzátette: az első hullámból Magyarország szinte teljesen kimaradt, de ha csak azt az időszakot nézzük, a 2021-es évet, amikor ténylegesen jelen volt a vírus, akkor „az egész világon sehol nem haltak meg annyian, mint Magyarországon”.

És tudjuk, hogy miért: az osztrákok ingyenteszttel védekeztek, Orbán ingyen parkolással. Az osztrákok azok rengeteg pénzt adtak a saját önkormányzataiknak [...] Orbán Viktor elvett az önkormányzatoktól 180 milliárd forintot, megszorításokat csinált

– vélekedett Márki-Zay Péter, aki ezután azt is kritizálta, hogy a kínai-vakcinát adták be a 60 éven felülieknek Magyarországon. Szerinte ezen kívül az is tipikus lépés volt a kormánytól, hogy a sajtót kitiltották a kórházakból, amit most egy újabb rendelettel is megerősítettek.

A beszélgetés végén Márki-Zay Péter arról is beszámolt, hogy Erdélybe tavaly októberben szeretett volna menni, de ezt végül a koronavírus-járvány miatt lemondták. Meglepődött azon, hogy a Fidesz most témát csinált az akkor az erdélyi politikusok által írt levélből, de ettől függetlenül szeretne menni Erdélybe, ahogy a Felvidékre és a Délvidékre is.

Hozzátette: nem értett egyet Gyurcsány Ferenc népszavazásával és nem is szavazott rá soha, a Fidesz pedig szerinte csak azért adta meg a magyar állampolgárságot a külhoni magyaroknak, hogy több szavazatot kapjanak. Ő viszont annak ellenére is támogatja az állampolgárságukat, hogy tudja: nem rájuk fognak szavazni – mondta az adásban.