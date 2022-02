Vége a „tuti covidos vagyok, csak a teszt nem mutatja ki” korszaknak

Az orvosok mellett a teszteléssel foglalkozó laboratóriumok számára is egyre nagyobb kihívást jelent eldönteni, hogy az orrfolyással, fejfájással, enyhe torokfájással járó tünetegyüttes hátterében az omikron-variáns vagy csupán a közönséges nátha áll-e. Jó hír, hogy PCR-teszt segítségével most már az utóbbi is szűrhető, így elkerülhető, hogy bárki azt gondolja: „Tuti covidos vagyok, csak a teszt nem mutatja ki.”

Egy középkorú férfinak több napon keresztül tipikus omikronos tünetei voltak – orrfolyás, fejfájás, fáradtság. Ugyanakkor mind az antigéntesztjei, mind a PCR-tesztje negatív volt, amelyek kizárták az influenzát is. Ezek után próbálták meghatározni, hogy mi okozza a tüneteit – olvasható abban a közleményben, amelyet egy szegedi laboratórium juttatott el szerkesztőségünkbe. Az Avidin Kft. ezt követően úgynevezett teljes szekvenálással határozta meg, hogy a férfi tüneteit nem a Covid okozza, hanem a koronavírusnak, egy az alfa-családhoz tartozó törzse, amely a két éve tartó pandémiától függetlenül a közönséges nátháért felel.

Az Index megkeresésére a labor ügyvezetője elmondta: korábban semmi nem indokolta, hogy a náthát is speciális teszttel szűrjük, az omikron-variáns ugyanakkor elhozta ezt korszakot.

A PCR-módszer nem új keletű, számos vírus kimutatására alkalmas. Eddig is szűrhettük volna vele a régóta ismert, közönséges náthát okozó koronavírusokat, de erre senki nem tartott igényt. Most azonban lényeges kérdéssé vált, hiszen ha csak ez áll a háttérben, akkor a betegre nem vonatkoznak olyan szigorú karanténszabályok, mint például abban az esetben, ha az omikron-variánst kapta el

– részletezte Puskás László, aki beszélt arról is, hogy a közleményben említett középkorú férfi is biztos volt abban, hogy covidos, és a tünetei alapján valóban akár az is lehetett volna.

Úgy hitte, hogy csak a tesztek nem mutatják ki, meg volt róla győződve, hogy a Covid–19-et kimutató PCR-tesztet is rosszul csinálták meg neki. Története bizonyítja, hogy más is állhat a téli betegségek háttérben, nem kell egyből a legrosszabbra gondolni

– emelte ki a labor ügyvezetője.

Korábban is számos cikk született arról, hogy a koronavírus nem az elmúlt két év hozadéka, szezonálisan már régóta velünk van, és felel azért a közönséges nátháért, amelyet december és február között szinte minden ember legalább egyszer elkap. Puskás László szerint a helyzetet nehezíti, hogy az omikron-variáns is épp decemberben jelent meg hazánkban, és bár már február van, még mindig intenzíven jelen van, így teljesen egybeesik a hagyományos, régi koronavírus szezonjával.

Valódi változást hozott az omikron

Az Indexnek korábban Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos is arról beszélt, hogy az omikron-variáns megjelenése egyfajta fordulópontot hozott, és bár most még fontos a tesztelés, idővel az is elképzelhető, hogy megszűnik, és ahogy régen a náthát, úgy hamarosan a Covidot sem szűrjük majd.

„Kezd egyre irrelevánsabbá válni, hogy kiderítsük, vajon egy orrfolyás hátterében a koronavírus áll-e. Reményeink szerint pár hónapon belül eljuthatunk oda, hogy a szigorú protokollok lazulhatnak, és idővel a tesztek elvégzésének szükségessége is a háttérbe szorulhat. Ez a gyakorlatban azt jelenthetné, hogy a koronavírust is úgy kezelnénk a fennálló tünetek alapján, mint az influenzát vagy más egyéb légúti megbetegedést, vagyis a panaszok függvényében a vizsgáló orvos döntené el, hogy a páciens meddig ne menjen közösségbe. Egy ehhez hasonló ideális forgatókönyv egyben azt is jelentené, hogy a nyájimmunitás előszobájában vagyunk” – mondta korábban Békássy Szabolcs.

