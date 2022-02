Minden második teszt pozitív lett, meghalt 94 beteg

Az elmúlt napon 12 714 mintavétel alapján 7053 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a tesztek több mint fele pozitív. A betegség szövődményei miatt meghalt 94 beteg – derül ki a központi tájékoztató oldal kedden közölt adataiból. A fertőzések 94 százalékát az omikron-variáns okozza.

A beoltottak száma 6 375 020 fő, közülük 6 123 154 fő már a második, 3 738 393 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

A járvány kezdete óta összesen 1 657 615 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 42 069 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 1 384 170 fő, az aktív fertőzötteké pedig 231 376 fő.

Kórházban 5167 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal ezelőtt a hétvégi összesített adatok alapján 33 716 új koronavírusos megbetegedést igazoltak, meghalt 234 beteg. Kórházban 4919 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 168-an voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 374 293 fő volt, közülük 6 120 914 fő már a második, 3 735 329 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Utoljára napi adatokat pénteken közölt az operatív törzs, akkor 16 435 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 105 beteg. Kórházban 4588 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 168-an voltak lélegeztetőgépen.

Sokkal több lehet a fertőzött

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában működő virológiai laboratórium vezetője múlt héten beszélt arról, hogy a regisztrált esetszám jóval kevesebb lehet annál, mint ahány fertőzött valójában lehet Magyarországon. A virológus elmondta, hogy az omikron-variáns nagyon gyorsan terjed, ugyanakkor jó hír, hogy enyhébb tüneteket okoz, és nem annyira fertőzi a tüdőt. Elmondása szerint az oltás is enyhíti a betegség lefolyását.

Magyarországon már a „lopakodó omikron” is megjelent, erről Müller Cecília országos tiszti főorvos beszélt. Mint mondta, ez a vírusváltozat a hagyományos PCR-tesztekkel továbbra is kimutatható, de vannak olyan omikron-specifikus tesztek, amelyek egy részét ez a vírusváltozat kikerüli.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus-főorvosa elmondta: senki ne bízzon benne, hogy ha átesett a betegségen, akkor nem kaphatja el újra. Szükség van a vakcina által nyújtott védettségre. Továbbá az omikron legújabb variánsa is tud súlyos tüneteket okozni az oltatlanoknál, ezért is indokolt az oltás felvétele. Tavaly novemberben a Fülöp-szigeteken felfedezték az omikron egy alvariánsát, amely még gyorsabban terjed – mondta a szakember, aki szerint a két variánst alig lehet megkülönböztetni, ezért hívják „lopakodónak”.

Folytatódik az oltási akció

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80–90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani:

Pfizer,

Sinopharm,

Moderna,

Janssen és

AstraZeneca.

Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Fotó: koronavírus tájékoztató oldal

Az oltás felvételéhez hozzájáruló nyilatkozat szükséges, kiskorú esetében ezt a szülők töltik ki. Minden oltáshoz külön hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni.

Az oltatlanok számára ide kattintva érhető el a nyilatkozat.

A harmadik oltáshoz ezen a linken keresztül érhető el a dokumentum.

A negyedik oltáshoz ide kattintva töltheti le a nyilatkozatot.

A 12–17 év közöttiek oltásához ide kattintva érhető el a szülői hozzájáruló nyilatkozat.

A harmadik oltás felvételéhez szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat a 12 és 17 év közötti gyerekek oltásához ide kattintva tölthető le.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2020. december 8-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)