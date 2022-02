Reped az ellenzéki összefogás Budán?

Mint bejegyzésében írta, eszébe jutott Márki-Zay Péter korábbi kijelentése, amit Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselő nem létező diplomájával és végzettségével kapcsolatban tett:

„Tisztességesnek kell lennünk, hiszen a választók bizalmát kérve azt ígérjük, méltóbbak vagyunk a kormányzás felelősségére. Amint kiderült, hogy az MSZP egyik képviselője sáros, pártja azonnal kizárta, a választáson nem indítja, mandátumát visszaköveteli. Csak így, csak egyenesen, csak következetesen vezet az út felfelé.”

Hajdu szerint a felvetés Bel-Budán és Hegyvidéken Hajnal Miklós képviselőjelölttel kapcsolatban is kifejezetten aktuális. Ő az ugyanis, aki diploma nélkül hónapokig hivatkozott magára mindenféle tv-stúdióban, mint közgazdász, miközben az abszolutóriumig sem jutott el. Felteszi végül a kérdést Márki-Zay Péternek, hogy tisztességes-e a kettős mérce? És vajon ilyen jelölttel egy hajóban is vezet az út felfelé?

Nemrégiben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt firtatta a Bangóné-ügy után, hogy Hajnal Miklós jelölt maradhat-e a XII. kerületben. Az Index pedig feltette a kérdést az ellenzéki összefogásnak is, hogy ezek után mi lesz Hajnal Miklós sorsa. Ezt válaszolták:

Még az ellenzéki előválasztás előfeltétele volt, hogy valamennyi képviselőjelölt nyilvánosságra hozza önéletrajzát, aminek eleget is tettek. Az azokban foglaltak valóságtartalmáért ők maguk viselik a felelősséget.

Ugyanakkor leszögezték, hogy a jelöltségnek nem törvényi feltétele a diploma, ma is számos olyan politikus van, aki felsőfokú végzettség nélkül tölti be tisztségét, „és ez rendjén is van, nem zárható ki senki a képviseleti demokráciából ezen az alapon”. Hozzátették:

Gond akkor van, ha valaki hivatalos önéletrajzban, hivatalos felületeken hamisan tünteti fel a végzettségét. Erre példa Kósa Lajos, aki 8 éven át tévesztette meg a közvéleményt és az Országgyűlés hivatalát, aminek honlapján diplomásként tüntette fel magát, miközben sosem szerzett diplomát. Az MSZP megtette a szükséges lépést, lett következménye a dolognak, és lezárták az ügyet. A Fidesz azonban erre láthatóan nem hajlandó.

