Márki-Zay Péter: Én vagyok az egyetlen, aki a választók adományaiból kampányol

Márki-Zay Péter évértékelő beszéde elején az önkormányzatokat hátrányosan érintő gazdasági döntésekről kifejtette:

Mint minden településtől, Hódmezővásárhelytől is százmilliókat, összességében milliárdokat vontak el az elmúlt években. Más országokban a védekező önkormányzatokat támogatták, nálunk összességében tavaly 150 milliárd forintot vett el a kormány.

Hódmezővásárhely viszont olyan szempontból a szerencsésebb települések közé tartozott, hogy hatszázmillió forint kompenzációban részesült.

Márki-Zay Péter kontrasztba állította az előző és a mostani városvezetés munkáját, pontokba szedve így jellemezte a négy évvel ezelőtti helyzetet:

Az ország legmagasabb építményadója,

ki nem fizetett vállalkozók,

megfélemlítés, politikai nyomás,

ritka és üres buszjáratok,

ATEV-bűz,

korrupció: zárt pályázatok, szegényedő város, gazdagodó képviselő,

be nem tartott ígéretek,

balesetveszélyes sötétség az Elios-lámpák miatt,

betonmonstrumot akartak a Kossuth térre.

A polgármester szerint az ígéreteinek 77,6 százaléka már teljesült, itt a következőket sorolta:

Építményadó eltörlése,

ingyenes helyi buszközlekedés bevezetése,

tehetséggondozó PETRA-program elindítása,

új gazdasági befektetők bevonzása (KFC, AGRIPPA Kft.),

ifjúsági klub megnyitása,

városkártya bevezetése,

korrupció megszüntetése és átláthatóság biztosítása,

játszóterek folyamatos fejlesztése.

Márki-Zay Péter többek között arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen több mint hatvanmillió forint korábban be nem fizetett adót szedtek be. Ezután arra is kitért, hogy a város

folyamatosan törlesztette a még Lázár Jánostól örökölt adósságokat, csak tavaly 1,37 milliárd forintot fizettünk vissza, polgármesterségem négy éve alatt összességében több mint 5,5 milliárd forintot.

Az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje a 2022-es hódmezővásárhelyi tervek között említette a városháza tornyát és északi homlokzatát érintő felújítást, a belváros megújítását, a Szent Antal utca kizöldítését, a Teleki utcai bölcsőde megnyitását, valamint a játszótérfejlesztési program folytatását.

Fillérre pontosan el tud számolni

Márki-Zay Péter elmondta: Hódmezővásárhelyen nagyon fontos „az adakozás és a szeretet kultúrája”. Azt is hozzátette: tudomása szerint Magyarországon ő az egyetlen politikus, aki kampányait a választópolgárok adományaiból finanszírozta, illetve átláthatóan elszámolt a kapott pénzekkel.

A hódmezővásárhelyi polgármester hangsúlyozta: „fillérre pontosan lehet tudni”, hogy kitől, mire jöttek, illetve mentek a kampánypénzek. „Ezt az átláthatóságot a város működésében is biztosítottuk” – jegyezte meg.

Évértékelőjében arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen igenis vannak nyílt viták, „igaz, hogy a Fidesz kivonult ebből”. Megemlítette, hogy két olyan helyi televíziós vita is volt, amikor bármilyen kérdést meg lehetett nyíltan vitatni a vásárhelyi televízióban.

Várjuk szeretettel Lázár Jánost, de akár Orbán Viktort is nyílt vitára a vásárhelyi televízióban

– jelentette ki Márki-Zay Péter.

Állítása szerint a Vásárhelyi Valóság című kiadványban azt is meg szokták írni tényszerűen, amikor őt „a Fidesz teljesen alaptalanul” kritizálja. „Ez az újság beszámol róla, kommentár nélkül, ez a tisztességes tájékoztatás” – fogalmazott a polgármester. Azt is mondta: azt szeretné, ha ez lenne a minta az egész országban.

Márki-Zay Péter szerint Hódmezővásárhely sok mindenben tud példát mutatni az országnak, majd kifejtette: egy nyugati, keresztény gyökerű kultúrában hisznek, ahol az átláthatóság, a tisztesség, a becsület, a gazdasági hatékonyság, a környezetvédelem, a rászorulókról való gondoskodás határozza meg az életet, nem pedig a politikusok féktelen gazdagodása, a városok eladósítása és elszegényítése. „Ehhez szeretném az önök támogatását kérni a jövőben is” – zárta évértékelőjét a polgármester.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)