Elsőajtós lesz a felszállás a Józsefvárosban

A Budapesti Közlekedési Központ közleményében tudatja, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve az intézkedésnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket.

Az Index korábban több alkalommal is beszámolt azokról a járatokról, melyeken a közlekedési központ hétvégéken bevezette az első ajtós felszállást.

Mindezek figyelembevételével a központ a 72M trolibusz józsefvárosi szakaszára is kiterjeszti február 12-től, szombattól az első ajtós felszállási rendet és ezentúl hétvégente a Szentkirályi utca és az Orczy tér közötti szakaszon is a járművezetők ellenőrzik az utazási jogosultságok meglétét. Akinek nincs jegye vagy bérlete, a járművön vásárolhat vonaljegyet

A BKK felhívja figyelmet, hogy akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét és továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon szerezzék be.