Megszólalt a Facebook, határozottan tagad

A Facebook üzemeltetője, a Meta a napokban megjelent hírekre reagálva közölte: továbbra is fenntartják a szolgáltatásukat Európában.

A sajtóhírekben azt írták: azzal »fenyegetőzünk«, hogy elhagyjuk Európát az EU–USA közti adatszállításban látható bizonytalanságok miatt. Ez egyszerűen nem igaz

– közölte most a Meta. Közleményük azt írták: távozásról nincs szó, pusztán arról, hogy 70 európai és amerikai céggel együtt ők is egy, „az üzletet érintő kockázatot” látnak a nemzetközi adatvédelmi szabályozásokban.

Hozzátették: az utóbbi négy éves költségvetési beszámolójukban is figyelmeztettek már arra, hogy ha nem tárolhatják az európai uniós felhasználók adatait amerikai szervereken, akkor az komoly kockázatot jelent számukra. Ugyanezt tették a mostani beszámolójukban is, utalva arra, hogy a probléma továbbra sem oldódott meg, ebből indult most ki a hír, hogy kivonulhatnak Európából.

Azt szeretnénk, ha az uniós felhasználók alapjogait megvédenék, és azt is, hogy az internet úgy működhessen, ahogy működnie kell: akadozások nélkül, a törvényeknek megfelelően – de az állathatárok által nem korlátozva

– írták a mostani közleményben, hozzátéve: a többi céggel együtt bíznak abban, hogy a közeljövőben tárgyalhatnak egy olyan új adatvédelmi szabályozásról, amely jobban megfelel az igényeiknek.

(via about.facebook.com)