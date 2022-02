Felfüggesztette az LMP Hajdu Máriának, a párt XII. kerületi politikusának a párttagságát, aki nemrég Facebookon közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy az ellenzéki összefogás azt a Hajnal Miklóst indítja a Hegyvidéken a parlamenti választásokon, aki valótlanul állította, hogy közgazdász, miközben nincs is diplomája.

Tisztességesnek kell lennünk, hiszen a választók bizalmát kérve azt ígérjük, méltóbbak vagyunk a kormányzás felelősségére. Amint kiderült, hogy az MSZP egyik képviselője sáros, pártja azonnal kizárta, a választáson nem indítja, mandátumát visszaköveteli. Csak így, csak egyenesen, csak következetesen vezet az út felfelé

– írta Hajdu Mária hétfői bejegyzésében.

A posztnak azonban hamarosan súlyos következményei lettek, mivel a kerületi politikus egy szerdai bejegyzésében már arról számolt be, hogy az LMP kitette őt a soraiból korábbi kritikus megnyilvánulása miatt.

Mondj igazat, betörik a fejed – tizenhárom év után felfüggeszti a tagságomat az LMP! Az LMP alapításakor, 2009-ben még nem gondoltam volna, hogy tizenhárom évvel később fegyelmi eljárást kezdeményez ellenem a párt elnöksége, és felfüggeszti a tagsági jogviszonyomat, mindezt egy Facebook-posztban feltett kérdés miatt

– írta ezúttal Hajdu Mária, majd azzal folytatta, hogy két napja arra volt kíváncsi, egy magát tisztességesnek való jelölt, Hajnal Miklós miért hazudhat a saját végzettségéről, és miért állíthatja következmények nélkül magáról, hogy közgazdász, amikor egyértelműen nincs ilyen végzettsége.

Indíthattak volna más, tisztességesebb és az igazmondásra hajlamosabb jelöltet az ellenzéki oldalon

– vélekedett Hajdu Mária, aki ellen fegyelmi eljárást indított az LMP.

Tizenhárom éve alapítóként azért hoztuk létre ezt a pártot, hogy bebizonyítsuk, lehet máshogy politizálni, tisztességesebb, tisztább és igazabb közélet megteremtéséért küzdöttünk. A szekértábor-logika meghaladását tűztük ki célul. Szomorú látni, hogy ezeket az elveket, amelyeket én máig vallok, a párt elfeledte, és egy rövid távú cél érdekében elvtelenül feladta

– fogalmazott a felfüggesztett politikus.

Mint ismert, az elmúlt hetekben a momentumos Hajnal Miklóst több támadás is érte, amiért korábban nemegy alkalommal közgazdásznak titulálta magát, miközben nem fejezte be az egyetemet, így nincs diplomája. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó nemrég belebukott abba, hogy diplomásnak tüntette föl magát, miközben nincs felsőfokú végzettsége. Hajdu Mária arra hívta fel a figyelmet, hogy míg az egyik politikus esetében volt következménye a történteknek, addig Hajnalt továbbra is támogatja az ellenzék a budai választókerületben.

Nemrég Gulyás Gergely, aki jelenleg a XII. kerület országgyűlési képviselője, azt firtatta, hogy a Bangóné-ügy után Hajnal Miklós jelölt maradhat-e a XII. kerületben.