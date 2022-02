Újabb videó a szabályszegés budapesti celebjéről

Sokaknak lehet ismerős az a jármű és annak vezetője, akit ismét lencsevégre kaptak, ráadásul egymást követő két napon belül. A delikvens régi szereplője a szabályszegési videóknak, még a népszerű Civil Pofátlan(tan)ítás egyik epizódjában is szerepel, akár a szabályszegés celebjének is nevezhető.





Az tudható az opelesről, hogy első feltűnése tavaly június 26-án volt, akkor állította be a rekordját és 4 piroson is áthajtott mindössze 6 percen belül. Azonban ezzel nem elégedett meg, és három nappal később is hallatott magáról, ekkor is a piros jelzéssel akadtak problémái. A felvételek után eljárások indultak ellenne, de úgy tűnik, stílusosan ez inkább piros posztó számára, hiszen tovább folytatja tevékenységét és szegi meg életvitelszerűen a KRESZ szabályait.





A hírhedt autóst február 7-én és 8-án is újra rajtakapták a szabályok semmibevételén, hétfőn a forgalommal szemben ment és gyorsabban is hajtott a megengedettnél, majd szabálytalanul előzött. Szerdán ott folytatta, ahol előző nap abbahagyta, előbb záróvonalon ment át, majd így előzte meg az előtte feltorlódott kocsisort. Most egy videóban megnézheti az eddig felvett összes esetet, melynek a piros Opel kabrió a főszereplője volt.

(via Bpiautosok.hu)