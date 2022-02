Megtartják Magyarország legnagyobb fánkfesztiválját

A nagykanizsai Országos Farsangi Fánkfesztivál programjait csak online követhette a közönség 2021-ben, idén azonban már lesz kóstolás és karnevál is, de a koronavírus-járvány miatt csak kisebb rendezvények várják a fánkkedvelőket a dél-zalai városban.

Kámánné Szép Terézia fesztiváligazgató, a szervező VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatójának közlése szerint

A sorrendben 14. nagykanizsai fánkfesztivált február 24. és 26. között rendezik a város több pontján.

Kóstolás, vásárlás, adománygyűjtés és véradás is lesz, a rendezvényeken mindenben követik a járványügyi szabályokat.

A nagykanizsai önkormányzat által támogatott háromnapos rendezvénysorozatot csütörtökön kiállítással nyitják a művelődési házban, ahol a korábbi fesztiválok emlékeit, képeit tekinthetik meg a látogatók. Pénteken karneváli hangulattal, jelmezbállal készülnek, amelyen előzetes regisztrációval, maszkban és védettségi igazolvánnyal korlátozott számú vendég vehet csak részt. Szombaton véradást szerveznek a Kanizsa Centrumban, továbbá álarcos futás is lesz, a jelentkezők Zalakarosról futják majd körbe a Kis-Balatont.

Az igazgató hozzátette: a járványveszély miatt idén nem szerveznek versenyt a fánksütő csapatoknak, de Nagykanizsa több vendéglátóhelyén és intézményében is lehet majd mindhárom napon fánkot kóstolni és vásárolni, az egyes helyszínek között pedig Vágó János, a guruló zongorista is feltűnik kerekekre szerelt hangszerével. A fánkárusításból származó bevétel ezúttal is jótékony célt szolgál, a Kanizsai Dorottya Kórház Covid-osztályát támogatják a szervezők – írta az MTI.