Kijött a börtönből, megölte volt élettársát és a Tiszába dobta

Az MTI jelentése alapján, a vádlott és az áldozat 2003-ban ismerték meg egymást, élettársi viszonyt folytattak, melyből 2004-ben gyermekük is született. A gyanúsított férfi lopás miatt tizennyolc hónapos börtönbüntetését töltötte Németországban, amikor élettársa beleszeretett egy ismerősébe és össze is költöztek.

A vádlott, ötvennyolc éves férfit aljas indokból elkövetett emberölés bűnével vádolják. Látszólag elfogadta, hogy társa elhagyta, gyermekükkel együtt, de valójában előre kitervelte a gyilkosság részleteit és várta az alkalmat, hogy bosszút állhasson és elnyerhesse a gyermek felügyeleti jogát.

Az áldozat, huszonhat éves nő 2006. július 21.-én este otthon tartózkodott, gyermekével együtt. Az elkövető éjszaka behatolt az udvarra, megmérgezte a házőrző kutyát, majd bejutott a házba is, ahonnan elhurcolta volt élettársát, gyermeküket hátrahagyva. A nőt oly mértékben bántalmazta, hogy az életét vesztette, majd végül a Tiszába süllyesztette a holttestet. A gyanúsított magával vitte áldozata biciklijét is, hogy ezzel is leplezze tettét.

A férfi, mint apa, láthatósági joggal rendelkezett gyermekét illetően. A gyilkosságot pont az egyik láthatósági nap előtt egy nappal követte el. A láthatóság napján már reggel az áldozat szülei házához ment a férfi azzal az ürüggyel, hogy lányuk nem veszi fel a telefont. Miután senki sem érte el a nőt, elmentek hozzá, apja átmászott a kerítésen és a házban egyedül találta az akkor két éves gyereket. Még aznap bejelentette lánya eltűnését.

A nő holttestét 2007-ben találta meg egy horgász, de személyazonossága csak 2020-ban derült ki. Az elkövetőre életfogytig tartó börtönbüntetés kiszabását indítványozták. A férfi csütörtökön tagadta bűnösségét és úgy tartja, nincs szégyellnivalója.