Továbbra is tízezer fölött a fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 37 603 mintavétel alapján 12 885 új koronavírusos fertőzést igazoltak csütörtök reggelre Magyarországon, 1047-tel kevesebbet, mint egy nappal korábban – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 1 684 432 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív fertőzöttek száma 231 613. Jelenleg 5198 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 198-an vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 99 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 42 269 főre emelkedett.

Eddig 6 376 902 embert oltottak be, közülük 6 127 609-en már a második oltást is megkapták, míg 3 746 680 fő a harmadik vakcinát is felvette.

Bár a kormány korábban azt jelentette be, hogy a védettségi igazolványok február 15-ig lesznek érvényesek két oltással, Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón közölte, hogy május elsejéig kitolják a határidőt.

