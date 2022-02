Siófok nem fizeti idén az Aranypart őrzését

A város idén alapvetően a rendőrségre bízza a település Balaton-parti Petőfi sétányának és környékének teljes körű élőerős fenntartását – tette közzé a közösségi oldalán a helyi polgármester.

Évekkel ezelőtt tettem le az akkori képviselő testület asztalára egy biztonsági koncepciót, amelynek bevezetésével a Petőfi sétány közbiztonsági helyzetének a javulását vártam. A testület elfogadta érvelésemet és a pénzt is évről-évre mellé tettük

– kezdi a beszámolóját Lengyel Róbert, felidézve, hogy a város kamerarendszert fejlesztett, és biztonsági személyzetet is foglalkoztatott az ügy érdekében.

Beszámolójából az is kiderül, hogy Siófoknak szezononként súlyos tízmillió forintokba került a rendőrség munkájának segítése, de a közös munka eredménye nem is maradt el, hiszen

pár év alatt eljutottunk odáig, hogy közel 90 százalékos bűncselekményszám csökkenést tapasztalhattunk ’odalent’.

Az őrzés megvonását az önkormányzatokkal szembeni súlyos kormányzati megszorításokkal magyarázza a polgármester, mondván, hogy

Egész egyszerűen nem fogjuk tudni kigazdálkodni az árát, mert a kieső bevételeink mellett még inkább fontossági sorrendeket kell felállítanunk, és bizony lesznek egyéb, nem halasztható kifizetni valóink is bőven.

A polgármester ugyanakkor arról is említést tesz, amiről korábban az Index is beszámolt, tudniillik, hogy a sétány biztonsági főnöke tavaly a rendőrség látókörébe került, és a férfit a Terrorelhárítási Központ munkatársai vitték be a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságra, miután névtelen bejelentőtől azt az információt kapták, hogy vélhetően lőszerrel és lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítható.

A Petőfi sétány kamerarendszerét továbbra is biztosítják, a városőrök is besegítenek alkalmanként,

rendeleti úton korlátozó intézkedéseket vezetünk be, de a biztonsági vezetőre és az őrzésre szánt pénzt /no meg a hatóságok által esetleg kiszabandó bírságokat/ megtakarítjuk. Most nagyon mást nem is tehetünk

– zárja sorait Siófok polgármestere.

(Borítókép: Siófok partszakasza 2018. június 29-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)