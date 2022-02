Két kutyát, savköpő menyétet és komloszauruszt is indít a Kutyapárt

Közzétette egyéni jelöltjeinek listáját a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP), olyan választókerületekben is indulnak, amelyeket „billegőnek” tartanak az elemzések, és a hatpárti ellenzék eséllyel szállhat ringbe a kormányoldallal szemben. A Kutyapárt szerint azért is indulnak a választáson, hogy azoknak a szavazóknak is legyen választásuk, akik sem a kormánnyal, sem az ellenzéki összefogás pártjaival nem elégedettek.