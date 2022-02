Elek István: Ami Magyarországon megy, az világbotrány

Orbán Viktor egykori tanácsadója a sajtóból tudta meg, hogy egyáltalán felmerült a neve, mivel a pártok nem keresték meg hivatalosan. Vélhetően azért, mert a pártok többsége helyette inkább Iványi Gábort jelölését támogatta.

Elek István ettől függetlenül elmondta, hogy szerinte milyen programmal lenne érdemes jelöltet állítani erre a tisztségre. Hangsúlyozta, hogy az ellenzéknek csak olyan jelöltet lenne érdemes támogatnia, aki nem ennek az „önkényuralmi rendszernek” a köztársasági elnöke akar lenni, és ezt a programjában is hangsúlyozza.

Mint mondta: azt tanácsolja a későbbi jelöltnek, hogy használja fel azt a 15 percet, amikor az Országgyűléshez szólhat, hogy nagyon világosan beszéljen.

Meg kell mondania őszintén, hogy 2013 tavasza óta ez egy önkényuralmi rendszer, a jogállamhoz nincs köze, alkotmányellenes törvénymódosítások sorozatában, lopakodó államcsíny keretében létrejött rendszer, ennek az igazgatása történik jelenleg

– mondta Elek István, aki szerint most tavasszal első alkalommal jut oda az ellenzék, hogy képes legyen valóban versenyképes alternatívát és közös jelölteket felmutatni.

Egy köztársasági elnök-jelöltnek jelenleg csak az lehetne a funkciója, hogy azt mondja: ennek a jelenlegi rendszernek a felszámolásában szeretne közreműködni, és az alkotmányos demokrácia visszaállításában. Még akkor is, ha ezt a programot a kormánypárti oldal biztosan nem fogja támogatni – fejtette ki Elek István, aki hozzátette: Novák Katalin szerinte már amiatt is alkalmatlan a tisztségre, hogy ilyen viszonyok között elvállalta a jelöltséget.

Az újságíró arról is beszélt az ATV műsorában, hogy szerinte az ellenzéki pártoknak minél részletesebben el kell mondaniuk, hogy miként akarják helyreállítani a jogállamiságot, még akkor is, ha ezeket a módszereket sokan vitatni fogják. Muszáj megmondani a választóknak, hogy „bármilyen meredeknek is tűnik”, de arról van szó: vagy most békés úton megpróbálják a helyreállítást, vagy semmi sem történik, és akkor „egy lepusztulás megy tovább, vagy szélsőséges konfliktusok alakulnak ki” – fogalmazott.

Elek István úgy összegzett: ami Magyarországon, az Európai Unió közepén történt az utóbbi években, világbotrány, ezért a megoldás is csak egy rendkívüli dolog lehet:

vállalni kell, hogy az alkotmány ellenállási paragrafusára hivatkozva semmisnek nyilvánítja az új parlament azokat a törvényeket, amelyekről kijelenthető, hogy a kizárólagos hatalomra törekvés részeként születtek meg.

De csak ezeket szabad eltörölni, mást nem – mondta, hozzátéve, hogy egy új kormánynak feles többséggel nem lenne joga önállóan alkotmányozni, egy új alkotmányt népszavazással elfogadtatni pedig butaság lenne.



Az ellenzék államfőjelöltje – a jelenlegi felállás szerint – várhatóan Iványi Gábor lesz majd.

(Borítókép: Elek István 2018. augusztus 29-én. Fotó: Bődey János / Index)