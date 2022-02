Fürjes lehet, hogy marad a kormányzati szektorban, Orbán Viktor felesége segíti

Erről is beszélt a 168 órának adott interjújában Fürjes Balázs államtitkár a szombaton kezdődő választási kampány miatt. Hajdú egyébként Fürjest „Orbán Viktor fő építőmestereként említi, akit a kormánypárt betonozó brigádja indít Hegyvidéken”. Az érintett erre reagálva úgy fogalmazott, hogy szólásszabadság van, személyesen pedig annak örül, hogy dolgozhat a Városmajor megújításán, a Széllkapu park létrehozásán, és annak, hogy zöldebb lett Buda.

Azt még nem tudja, hogy ki lesz a vitapartnere, de kész bárkivel leülni a televíziók kamerája elé. Már fel is kérte a vita moderálására Gundel Takács Gábort. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a választások után marad a kormányzati szektorban és folytatja azt a támogató, együttműködő munkát, amit megkezdett Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármesterrel, de fenntartja a kooperációt más, jelenleg ellenzéki kerületvezetőkkel is.

A kampánynyitány előtt Orbán Viktorral a jövőbeni lehetséges kormányzati segítségről már tárgyalt. A II. és a XII. kerületben készített kérdőíves felmérés alapján ilyen támogatandó projekt lehet a Városmajor zöldterületeinek további növelése, a Kapás utcai és a Kútvölgyi-szakrendelő megújítása, vagy a Szent János Kórház további korszerűsítése.

Fürjes Balázs kerületi kampányát a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó is segíti, önkéntesként részt vesz az aláírásgyűjtésben és a háttérmunkákban.

(Borítókép: Fürjes Balázs 2020. október 1-én. Fotó: Trenka Attila / Index)