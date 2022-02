Péterfalvi Attila: Ha jól dolgoznak, nem gyanítható a megfigyelés, ha mégis, jöjjenek hozzánk

A Pegasus-ügyről 55 oldalas jelentést készített az adatvédelmi hatóság, amiről a HVG360-nak nyilatkozva Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos azt mondta, hogy ugyan konkrétumokat nem mondhat, de látta a bizonyítékokat. Ez alapján annyi jelenthető ki, hogy a sajtóban megjelent nevek között valóban vannak olyanok, akikkel szemben titkos információgyűjtés folyt.

A megfigyelési-ügy kapcsán felmerült aggályokkal összefüggésben jelezte, hogy a titkos információgyűjtést szabályozó nemzetbiztonsági törvény egyébként 1995-ös, és az alapvető szabályok azóta nem változtak. Hozzátette, hogy az adatvédelmi hatóságoknak ellenőrzési jogköre az EU-tagállamok felében van talán, és ezek sem folytattak ilyen jellegű vizsgálatot.

Ha a szervezetek jól végzik a munkájukat, a megfigyeltek nem is gyanítják a titkos információgyűjtést, de ha mégis, akkor nálunk tehetnek panaszt. Mi azonban a vizsgálatunk részleteiről a minősítés miatt még a panaszost sem tájékoztathatjuk, csak annyi választ kap, hogy jogellenes adatgyűjtés nem folyt, ami jelentheti azt is, hogy jogszerű viszont igen, és azt is, hogy egyáltalán nem folyt.