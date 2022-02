Folytatódik az oltási akció, így lehet elkerülni a sorbanállást

Az oltási akciónapokon előzetes időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást, de aki jobban szereti, ha előre lefoglalt időpontja van, továbbra is tud online időpontot foglalni a kórházi oltópontokra – emlékeztet a koronavírus tájékoztató oldal.

Az időpontfoglalót az érvényes regisztrációval rendelkezők tudják használni, ők akár az első, akár az elmaradt második, vagy akár harmadik és negyedik oltásra is tudnak időpontot foglalni. A vírus az oltatlanokra a legveszélyesebb, ezért őket továbbra is arra kérik, hogy regisztráljanak és vegyék fel a koronavírus elleni védőoltást.

Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. Ide kattintva azt is lehet ellenőrizni, hogy milyen státuszban van a regisztráció. Aki még nem regisztrált oltásra, megteheti a Vakcinainfó honlapon.

Az időpontfoglalóban minden oltható korosztálynak lehet időpontot foglalni, tehát már ötéves kortól. Az érvényesített regisztráció után, szüleik az ő számukra is tudnak online időpontot foglalni. Az 5–11 évesek oltása Pfizerrel, a 12–17 évesek oltása Pfizer- vagy Moderna-vakcinával történik.

A Magyarországon élő, tajszámmal nem rendelkező regisztrált külföldieknek és tajszámmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgároknak is elérhető az időpontfoglaló rendszer. A megerősítő oltást azoknak ajánlják, akik a második oltásukat már több mint 4 hónapja kapták meg.

Az időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

Az oltás felvételéhez hozzájáruló nyilatkozat szükséges, kiskorú esetében ezt a szülők töltik ki. Minden oltáshoz külön hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni.