„Előre menjünk, ne hátra!” – Orbán Viktor értékeli az évet

"Tavaly ilyenkor a koronavírus-járvány miatt elmaradt a szokásos találkozónk, nagy is a kísértés, hogy átadjuk magunkat a viszontlátás örömének, pedig komoly dolgokról kell ma beszélnünk, ötven nappal vagyunk a választás előtt" - kezdte Orbán Viktor.

A kormányfő szerint országértékelőre készülve mindig két dologgal kell tisztában lenni: kik vagyunk mi, és miről akarunk beszélni? Az ő közösségének eddig ez nem okozott problémát.

Mi akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk: magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország.

Orbán Viktor úgy látja, most váratlanul megtudhatták a baloldaltól, hogy ezt rosszul tudják, "mi valójában gombák vagyunk, akiket sötétben tartanak és trágyával etetnek" - idézte Márki-Zay Pétert. "Egy keresztrejtvényt sem tudunk megfejteni, és a baloldal szerint reggel tízkor részegek vagyunk és agymosottak is" - folytatta, hozzátéve: azt is megtudhatták az ellenzék miniszterelnök-jelöltjétől, hogy a Fideszben vannak zsidók is, bár kevés, melegek viszont bőven.

Orbán Viktor eltöprengett ezeken a szavakon és arra jutott, hogy a gomba stimmelhet, mert "ennyi zagyvaságot csak akkor hord össze az ember, ha begombázott". Kifejtette: az is lehet, hogy ez egy stratégia, egy új politikai stratégia, vérig sérteni az embereket, gúnyolódni a fogyatékkal élőkön, belegyalogolni a vidékiekbe.