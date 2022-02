Mostantól április 3-ig nincs megállás, mert a mai nappal hivatalosan is elstartolt a 2022-es országgyűlési választás kampánya – ahogy arról szombat reggel az Index is beszámolt. A jelölteket ugyan már bejelentették a pártok, az indulásnak viszont elemi feltétele, hogy a jelöltek ezúttal is összegyűjtsék a választópolgárok támogatói aláírását.

Hogy a képviselőjelöltek hivatalosan is megmérethessék magukat április 3-án, az egyéni választókerületekben a jelöléshez legalább 500 – a választókerületben lakó – választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

A mellékelt ábra szerint szombat délutánra mind a kormánypárti, mind az egyesült ellenzéki oldalon sikeresen összegyűjtötték a jelöltek az induláshoz szükséges aláírásokat.

A Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat – jelentette be szombat délután valamivel délután 3 óra előtt hivatalos közösségi oldalán a Fidesz.

A bejegyzésben azonban figyelmeztetnek, a kampány még csak most kezdődik, a kormánypárt aktivistái, valamint jelöltjei a következő hetekben is kint lesznek az utcákon, és tovább gyűjtik az aláírásokat.

Országszerte szombaton már reggeltől sok helyen sorokban álltak az emberek a pultoknál, hogy aláírásukkal támogassák az Egységben Magyarországért ellenzéki jelöltjeit. Az ellenzéki pártszövetség országgyűlési képviselőjelöltjei közül többen is egy-két óra alatt összegyűjtötték a szükséges 500 aláírást.

Kora délutánra végül mind a 106 egyéni választókerületben összegyűlt az induláshoz szükséges mennyiség – áll az Egységben Magyarországért közleményében. Akárcsak a Fidesznél, az aláírásgyűjtés országszerte folytatódik a következő napokban, hetekben az Egységben Magyarországért részéről is.

A következő lépés, hogy a mai napon összegyűlt ajánlásokat a jelölteknek a helyi választási irodának kell leadniuk ellenőrzésre. Ahol valóban összegyűlt 500 érvényes aláírás, ott nyilvántartásba veszik a jelöltet.

(Borítókép: Aláírásgyűjtés a Széll Kálmán téren 2022. február 12-én. Fotó: Nagy Tamás / Index)