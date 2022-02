Több mint 600 ezer notebookot kapnak a diákok és a tanárok

Valószínűleg a napokban el fogjuk érni a járvány tetőzését, és továbbra is várnak mindenkit az oltási akción. A miniszter elmondta, hogy a nyugati vakcinák szállításának csúszása miatt kellett megkezdeni az oltást a keleti vakcinákkal.

A szennyvízből nyert adatokból az látszik, hogy a fertőzési számok csökkennek – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Életközelben című hetente jelentkező videóinterjújának szombaton megjelent új részében.

A miniszter hozzátette: nem lélegezhetünk fel, mert például Franciaországban is nagyon magasak voltak fertőzési számok, amik aztán csökkentek, majd újra emelkedtek. Jó esélyünk van rá, hogy a járvány tetőzését a közeli napokban el fogjuk érni – mutatott rá.

A sikeres és folyamatosan zajló oltási akciókról elmondta: minden hatvan év feletti, társbetegségekben szenvedő honfitársunkat várják oltásra, mert ők a legveszélyeztetettebbek. Másodsorban mindenkit, aki még nem vette fel az oltásoknak az első, második vagy akár harmadik dózisát – fűzte hozzá.

A magyar kormány 2020 végén felismerte, hogy a vakcinák körül nemzetközi politikai és gazdasági érdekek keveredtek, ezzel magyarázható, hogy Brüsszel még mindig nem engedélyezte a keleti vakcinákkal történő utazást – hangsúlyozta Kásler Miklós.

A miniszter rámutatott: mivel a nyugatról érkező vakcinák mennyisége és a szállítás időpontja csúszott, ezért megfelelő szakmai és ellenőrzési körülmények között kezdték el az oltakozást a keleti vakcinákkal. Magyarországon elvégzett klinikai vizsgálatból fakadó tények, nem feltételezések, hanem tények arra utalnak, hogy a Szputnyik V és a Sinopharm is rendkívül magas védettséget biztosított minden életkori csoportban, természetesen nem egyforma mértékben.

Fontos beruházások jönnek

Az elmúlt hónapban minden héten nagyon fontos beruházásokat jelenthettem be – magyarázta a miniszter, hogy csak ezen a héten három egészségügyi intézmény fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatót. Mindenütt a jelenleg létező legkorszerűbb berendezéseket telepítettük le – fogalmazott.

A kormány az oktatás területén a következő négy évben mintegy 200 milliárd forint értékben vásárol 560 ezer tanulói és 55 ezer tanári notebookot – jelentette be a miniszter a köznevelés fejlesztésével kapcsolatban. Az első 120 ezer notebook többsége már meg is érkezett az országba, kiszállításuk jövő héten veszi kezdetét a Klebelsberg központ irányításával. Kásler Miklós beszámolt róla, hogy megjelentek a digitális tankönyvek is, a módosított Nemzeti Alaptantervvel pedig a nemzeti értékek tanítását juttatták érvényre.

Kásler Miklós a beszélgetés végén kitért a kulturális beruházásokra is. Elmondta: a magyar kormány GDP-arányosan az utóbbi négy évben az európai országok közül a legmagasabb összeget fordítja a kulturális beruházásokra. Összesen 890 milliárd forintról született döntés. Ha a GDP arányában számolunk, akkor Magyarország 1,3 százalékot fordít a kultúrára, az európai átlag pedig 0,3 százalék – húzta alá a tárcavezető, aki szerint nincs olyan része a magyar kultúrának, ahol ne történt volna fejlesztés.