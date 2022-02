Hivatalos Facebook-oldalán jelentette be Hajnal Mikós is, hogy összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást Budán, hogy hivatalosan ő is rajtvonalhoz állhasson az április 3-i országgyűlési választáson mint mint II. – XII. kerület országgyűlési képviselőjelöltje.

A képviselőjelölt azt is elújságolta, hogy kevesebb mint két óra alatt gyűjtötte össze az 500 ajánlást. Ennek ellenére tovább gyűjtik az aláírásokat, és ezeket már vasárnap leadják.