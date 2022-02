Repülő szállt fel a Dunáról

Nagyjából egy évszázad után szállt le- és fel a Dunáról repülőgép Magyarországon február első hétvégéjén.

Az ideiglenes egyedi engedéllyel végrehajtott, kétnapos próbarepülés azt demonstrálta, hogy a hidroplános repülés olyan tevékenység, ami jelenleg nincs tisztán, jól működően szabályozva Magyarországon, de – bár nyilván nem kockázatmentes, ahogyan egyik repülési ágazat sem – egy biztonságosnak tekinthető üzem – mondta az Inforádiónak Széchey Márton Airbus-oktatókapitány.

A pilóta kiemelte: első körben azt szeretnék elérni, hogy ez a tevékenység legálisan, biztonságosan legyen űzhető hazánkban, de vannak további terveik is. A népszerűsítés után szeretnének oktatással is foglalkozni, megosztva másokkal is a hidroplánvezetési tudást, illetve szeretnék továbbadni a repülés élményét az utasoknak sétarepülések keretében – de ezek már inkább a közép- és hosszú távú terveik között szerepelnek. Egyelőre tehát a bemutatás és az oktatás lenne a cél.