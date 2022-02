Márki-Zay Péter: Mészáros Lőrinctől is örömmel vesszük az adományokat

Február 17-én mutatják be az egyesült ellenzék hivatalos programját, jelenleg ennek pontjait öntik végleges formába – jelentette be a Partizán 60 című, vasárnap esti élő műsorban Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. A program szinte végleges verziója eddig sem volt titok, az Index január elején hosszú cikkben foglalta össze annak szakterületenkénti lépéseit.

Márki-Zay Péter most annyit elárult, hogy mára harminc különböző munkacsoport dolgozik a programon, legutóbb nőjogi munkacsoport is alakult azért, hogy végre Magyarország is ratifikálja a családon belüli erőszak felszámolására életre hívott isztambuli egyezményt.

A hatpárti ellenzéknek továbbra sincs közös listája, ám Márki-Zay Péter a műsorban hangsúlyozta, hogy nem kell izgulni, ez a végső határidőre, február 26-ig összeáll. Az első helyeken az előválasztáson magukat megmérető ellenzéki miniszterelnök-jelöltek nevei szerepelnek – emelte ki Márki-Zay Péter, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a közös listán három roma képviselőjelölt mindenképpen helyet kapjon. Ezt, mint mondja, sikerült is elintéznie, azt pedig különösen nagy sikernek tartja, hogy ebbe a Jobbik is beleegyezett.

Azért elmondott néhány pontot

Márki-Zay Péter azt is hozzátette, hogy az ellenzéki oldalon egyelőre sem ő, sem más nem osztogat előre pozíciókat, pláne nem miniszteri tárcákat. Ettől függetlenül néhány kollégáját név szerint megemlítette, és azt is mondta például, hogy

igaz, hogy egy esetleges győzelem esetén Hadházy Ákos tárca nélküli miniszterként vezetné a korrupció elleni leendő hivatalt, főügyésznek viszont nem tennék meg, mert nem jogász;

Donáth Anna nem lesz a következő országgyűlés tagja, nem indul egyéniben, s bár várhatóan szerepelni fog a listán, semmiképpen nem befutó helyen, hiszen jelenleg is érvényes európai parlamenti képviselői mandátummal rendelkezik;

lényegében ugyanez a helyzet Dobrev Klára esetében is;

nem az ő ötlete volt, hogy Iványi Gábor legyen az ellenzék államfőjelöltje, és a köztársasági elnök személye jelenleg huszadrangú ügy az ő szemében ahhoz képest, hogy Orbán Viktort április 3-án le kell váltani;

Bige László támogatását továbbra is elfogadják, annak ellenére is, hogy a közelmúltban kiderült, Mészáros Lőrinc cége tízmilliárdért vásárolt műtrágyát tőle;

ha Mészáros Lőrinc például utalna nekik 10 millió forintot, örömmel elfogadnák, bár a kampányukra érkező támogatásokat amúgy többségében kisebb összegekben, átlagpolgároktól kapják. Ez persze nem jelenti azt, hogy utána nem lesz elszámoltatás. Mármint a Márki-Zay vezette ellenzék szerinti korrupt oligarchákkal szemben.

A vasárnap esti műsorból kiderült, hogy a program prioritásai Márki-Zay Péter szerint ezek:

elszámoltatás, hogy ne legyünk többé következmények nélküli ország; csatlakozás az Európai Ügyészséghez; az euró bevezetése; az ügynökakták feltárása; új alkotmány, hogy legyenek valódi fékek és ellensúlyok az országban.

Polt Pétert még mindig leváltaná

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje kiemelte az európai integráció felé fordulás fontosságát is, akárcsak az infláció megállítását, ezen belül a stadionok és a további felesleges látványberuházások leállítását.

Bár Márki-Zay Péter nem szeretett volna belemenni az ígérgetési versenybe, azt elmondta, hogy kormányra kerülve egyik első dolguk lesz a pedagógusok, az egészségügyi szakdolgozók, a rendőrök bérének rendezése. Ha kell, akár ötvenszázalékos béremelés is szóba jöhet ezeken a területeken.

Polt Péter legfőbb ügyész elmozdítását szintén a prioritások, a legsürgetőbb elvégzendő lépések között nevezte meg. Márki-Zay Péter azt mondta, ő minden erejével azon lesz, hogy ez mielőbb megtörténjen.

Az szintén nem új ígéretként hangzott el, hogy kormányra kerülve a Márki-Zay Péter vezette hatpárti ellenzéki szövetség jelentős bérlakásépítési programba kezdene. Az szja-rendszer igazságosabbá tételével kapcsolatban a politikus annyit elárult, hogy csökkenteni fogják a minimálbér személyi jövedelemadóját.

Márki-Zay szerint amennyiben az ellenzék nyeri a választásokat:

felülvizsgálnák a Budapest–Belgrád-vasútvonal, Paks 2 és a Fudan Egyetem szerződéseit;

a trafikmutyit felszámolják, vagyis a monopóliumot elveszik, és a kiskereskedelmi üzleteknek visszaadják a jogot, hogy dohánytermékeket áruljanak;

felülvizsgálják az utóbbi évek földszerzéseit;

visszaszerzik az államnak az alapítványokba kiszervezett egyetemeket.

Csütörtökön tart évértékelőt Márki-Zay Péter

2022. február 17-én, csütörtökön délután 4 órakor Változás 2022 címmel tart országértékelőt Márki-Zay Péter.

Az eseményen felszólal:

Márki-Zay Péter;

Dobrev Klára;

Jakab Péter;

Donáth Anna;

Kunhalmi Ágnes;

Kanász-Nagy Máté;

Karácsony Gergely.

