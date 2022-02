Elindult a pedofil-nyilvántartás, de nem lehet csak úgy böngészni

Az Index a Belügyminisztériumtól megtudta: kicsivel több mint egy hét alatt 4351 darab adatigénylés történt. Érdeklődtünk afelől is, hogy az első hét tapasztalatai alapján kell-e a nyilvántartáson változtatni, erre a kérdésre azt a választ kaptuk, hogy „az adatszolgáltatás a kezdetektől fogva rendben működik, az alkalmazás informatikai üzemeltetésével kapcsolatban nem merült fel probléma, sem a feladatellátásért felelős szervezetnél, sem pedig adatigénylői visszajelzések alapján”. Módosításra tehát nincsen szükség.

Bár sokan talán azt hitték, hogy puszta kíváncsiságból is rákereshetünk majd egy-egy híres személyre, politikai szereplőre, az adatigénylés ennél jóval szigorúbb szabályokhoz van kötve. Az adatigénylés pontos menete így fest:

A nyilvántartás eléréséhez a magyarorszag.hu oldalon a „Család” menüpontot kell megnyitni, ezen belül a „Gyermekvédelem” szóra kell kattintani, majd a két lehetőség közül „A gyermeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele” fület kell választani.

Az adatigénylés feltétele az elektronikus személyazonosítás, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatást csak az tudja igénybe venni, aki rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, eSzemélyi okmánnyal, vagy jogosult a telefonon, illetve videón keresztül történő regisztrációra.

Ezt követően az adatigénylés céljáról is nyilatkozatot kell tenni.

A konkrét adatigényléshez mindössze az ellenőrizni kívánt személy családi és utónevét kell megadni.

Anonim módon, csak úgy böngészgetni tehát nem lehet.

Mire jók a talált adatok?

Találat esetén a felületen láthatóvá válik a jogerősen elítélt személy családi és utóneve, születési éve, lakcíme alapján a település neve (főváros esetén a kerület is), továbbá egy fénykép. Emellett szintén láthatóvá válik a bűncselekmény megnevezése, minősítése, elkövetésének ideje, a döntés jogerőre emelkedésének napja.

Az így megismert adatokat az adatigénylő köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a gyermek védelme érdekében használhatja fel, és teheti harmadik személy számára megismerhetővé.

Tilos a megismert adatokat

nyilvánosságra hozni,

azokról képernyőfotót, egyéb másolatot, kivonatot vagy összefoglalót készíteni,

azokat sokszorosítani, nyilvántartásba rendezni vagy adatbázisba foglalni.

A felületen megismert adatok jogellenes megismerése, felhasználása különleges személyes adattal való visszaélés, mely bűncselekmény két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A Belügyminisztérium az Indexnek elmondta, egyelőre nem értesítették őket visszaéléséről, és nem tájékoztatták őket arról sem, hogy bármely adatigénylő ellen büntetőeljárás indult volna.

Még ebben is van politika

A szolgáltatás bevezetését a tavaly júniusban elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomag írta elő. Ebben szigorították a pedofil bűnelkövetők büntetését, eldőlt többek közt, hogy a gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekménynek az emberöléssel azonos elbírálás alá kell esnie. Szintén döntöttek arról, hogy a pedofil bűnelkövetők nem dolgozhatnak olyan helyen, ahol sok a potenciális áldozat, ilyen például az állatkert vagy a vidámpark, de többek közt politikai vezetői tisztséget sem tölthetnek be.

A legtöbben ezekkel a szigorításokkal egyet is értettek, ám a törvénycsomagba olyan LMBTQ-ellenes szabályok is bekerültek, hogy tilos a 18 éven aluliak számára a homoszexualitást népszerűsíteni. Ez a törvény tette lehetővé azt is, hogy egyes civil szervezeteket kizárhassanak az iskolai szexuális felvilágosításból. Ezek a rendelkezések már tavaly július 8-án hatályba léptek, a pedofil-nyilvántartás maradt utoljára, február 1-jével azonban a törvénycsomag utolsó eleme is megvalósult.

Azt egyébként a mai napig nem tisztázta a kormány, hogy mi köze egymáshoz a homoszexualitásnak és a pedofíliának, a két fogalom tudatos összemosása hatalmas felháborodást váltott ki.

A törvénycsomagra a Civil Gyermekjogi Koalíció is reagált, a pedofil-nyilvántartásra vonatkozóan például azt írták, hogy a regiszter létrehozása nem újdonság, korábban az Európai Unió is megfogalmazta az ide vonatkozó irányelveit. Ezt figyelembe véve a szakértők többek közt azt javasolták, hogy az adatigénylésnek legyen feltétele az indoklás, ami végül meg is valósult.

Ezzel együtt a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány korábbi állásfoglalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy kutatások alapján a szexuális bántalmazások áldozatainak 90 százaléka jól ismeri az elkövetőt, az általában ugyanis egy családtag vagy közeli hozzátartozó, nem pedig az a távolabbi személy, akire rákereshetünk. Legtöbbször tehát pont annak volna joga kutatni az adatbázisban, aki az elkövető maga.

A rendszer hatékonyságáról szóló szakmai vita korántsem zárult még le, érdemi tapasztalatokról pedig egyelőre nyilván nem beszélhetünk. A nemzetközi tapasztalatok egyébként hasonlóképpen ellentmondásosak, az Index ugyanezen rendszer amerikai változatát itt tesztelte le.



Ha ön jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket, és használja a cikk végén található bejelentőfelületet! Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

