Nincs jelentős javulás a hazai járványadatokban

A fertőzöttek száma ezzel 1 717 072 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív fertőzöttek száma 223 810. Jelenleg 5186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 199-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 271 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 42 361 főre emelkedett.

Eddig 6 383 007 embert oltottak be, közülük 6 140 331-en már a második oltást is megkapták, 3 769 557 fő a harmadik vakcinát is felvette, míg 160 566-an már a negyediket is.

Bár a kormány korábban azt jelentette be, hogy a védettségi igazolványok február 15-ig lesznek érvényesek két oltással, Gulyás Gergely miniszter később a kormányinfón közölte, hogy május elsejéig kitolják a határidőt.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)