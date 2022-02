Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy az ellenzéki szövetségben a fasisztákat és a kommunistákat is képviselik

Márki-Zay Péter szombaton Fonyódon tartott utcafórumot, ahol gratulált a Jobbik helyi országgyűlési képviselőjelöltjének, Steinmetz Ádámnak, aki valamennyi ellenzéki jelölthöz hasonlóan néhány óra leforgása alatt összegyűjtötte a szükséges számú aláírást ahhoz, hogy elindulhasson a választásokon. A miniszterelnök-jelölt ezt követően beszédet mondott, melyben Orbán Viktor politikai pályafutásának fontosabb állomásait is felidézte. Mint ismert, a kormányfő ugyanezen a napon tartotta évértékelő beszédét, az erről szóló összefoglalónkat itt olvashatja.

„2010-ig magam is a Fideszre szavaztam” – fogott bele az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki, mint mondta, már akkor is templomba járt, amikor „Orbán még a KISZ-ben politizált”. Emlékeztetett, hogy később ugyanez az ember liberális lett, aztán Putyin-ellenes, Európa-párti konzervatív politikus, de most egy „Putyin-párti, Európa-ellenes politikus”.

Én ezeket a kanyarokat nem tudom követni. De azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját

– mondta Márki-Zay Péter.

Kiemelte: mi elfogadjuk magyarnak azokat is, akik jobboldaliak, azokat is, akik baloldaliak. Azokat, akik cigány származásúak, akik nem cigány származásúak, akik keresztények, zsidók, meg akik ateisták, mert ők mind tisztességes, becsületes magyar emberek.

Nem akarunk gyűlöletet többé. Elegünk van abból, hogy hazugságokkal kényszerítenek arra, hogy gyűlöljük egymást, hogy azt keressük állandóan, mi választ el bennünket

– hangsúlyozta.

Márki-Zay Péter beszéde végén a jelenlévőktől azt kérte, hogy vigyék tovább az ellenzéki összefogás hírét, és győzzék meg az embereket annak érdekében, hogy Magyarországon változás lehessen.

„Ha önök segítenek, és minden nap meggyőznek egy embert, akkor akár kétharmaddal is leváltjuk a tolvajokat. (…) Erre szövetkeztünk mi, jobb- és baloldaliak, keresztények, zsidók, ateisták, cigányok és nem cigányok, mert mi mind magyarok vagyunk” – tette hozzá az ellenzéki politikus.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)