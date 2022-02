Múlt hétfőn mutatta be a BKK vezetése a sajtó képviselői előtt a fővárosi közösségi közlekedést egyszerűbbé tevő, jegyvásárlást, utastájékoztatást és utazástervezést is magában foglaló telefonos applikációt, amelynek letölthetőségét első körben a múlt hétre ígérték.

A BKK mai közleménye szerint most, azaz február 14-én, hétfőn kezdődik a Budapest GO bevezetése az ismertebb alkalmazásáruházakban. Azt is jelezték azonban, előfordulhat, hogy egyes ügyfeleknél csak később jelenik meg az applikáció.

Kíváncsiak voltunk, hogy valóban fenn van-e már az androidos Google Play, illetve az iOS-alapú App Store áruházakban. Délután 16 órakor mindkét rendszerben megtaláltuk, letöltöttük és teszteltük is.

A BKK tájékoztatása szerint előfordulhat, hogy egyes ügyfeleknél csak később jelenik meg az applikáció. Elsőként a jelenlegi felhasználók találkozhatnak az új alkalmazással, ezt követően az újonnan regisztrálóknak lesz erre lehetőségük.

Eltűnik a Futár

A Huawei felhasználói közül azok, akik hozzáférnek a Google Play áruházhoz, szintén használhatják majd az alkalmazást. Azoknak, akik korábban már telepítették telefonjukra a Futár applikációt, és automatikus frissítést állítottak be, nincs teendőjük, a Budapest GO automatikusan frissül.

Az új app segítségével már nemcsak a budapesti járatokra, hanem a távolsági buszokra és a nagyobb magyarországi városok helyi közösségi közlekedési eszközére is lehet jegyet, bérletet váltani.

A widget funkció használatával a megvásárolt jegy vagy bérlet kirakható a telefon főképernyőjére, azaz egy kattintással elérhető, érvényesíthető vagy bemutatható. Az alkalmazásban elérhető a jegy- és a bérletvásárlás. Megjelent a digitális vonaljegy, márciusban pedig érkeznek a 30 és a 90 perces időalapú jegyek is.

A push értesítés igény szerint testre szabható. A kedvenc járatokra és megállókra vonatkozó értesítésekhez lehet választani konkrét napot, időintervallumot, járatszakaszt, és az is beállítható, hogy kizárólag a késésekről érkezzen push üzenet a képernyőre.

Mindezek mellett az utazástervezési funkció is megújult, és már a HÉV-járatokkal és a BKK-bérlettel igénybe vehető elővárosi vonatokkal is lehet utazást tervezni.

A régi Futár appot rövid időn belül végleg kivezeti a BKK.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)