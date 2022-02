A SARS-CoV2 vírus omikron-variánsa által okozott fertőzés jóval kevesebb, körülbelül feleannyi esetben okoz tüdőgyulladást, mint a korábbi variánsok – jelentette ki az Indexnek Hidvégi Edit tüdőgyógyász, aki szerint ennek ellenére is jelentkezhet heteken vagy hónapokon át tartó nehézlégzés, még akkor is, ha valaki enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget.

Egyre több szakember, elemző állítja, hogy az elmúlt egy hétben elértük az ötödik hullám csúcsát. Januárban és februárban rengetegen estek át a koronavírus-fertőzésen, és bár sokan örülnek, hogy túl vannak a betegségen, van, aki nem lélegezhet fel ilyen könnyen, ugyanis – mint arról korábban beszámoltunk – az omikron-variáns is okozhat poszt-Covid-tüneteket.

Az elmúlt hetekben egyértelműen beigazolódott a tény, hogy az omikron kevésbé támadja a tüdőt, körülbelül feleannyi esetben idéz elő tüdőgyulladás, mint a korábbi variánsok. Elhúzódó panaszok ugyanakkor itt is lehetnek, a röntgenfelvételeken négy-hat hét elteltével is látunk foltokat

– mondta a Tüdőközpont orvosa. Hidvégi Edit kiemelte, hogy kellemetlen utóhatások – köztük nehézlégzés, köhögés, mellkasi fájdalom – azoknál is jelentkezhetnek, akik egyébként könnyen, náthaszerű tünetekkel vészelték át a betegséget.

Emellett újra nagy hangsúly van az időseken, rengetegen keresnek meg bennünket, náluk főként a különböző alapbetegségek, elsősorban a szívbetegségek okoznak gondot

– emelte ki a tüdőgyógyász.

Az elmúlt egy évben mind a magán-, mind az állami egészségügyben számos ambulanciát nyitottak a poszt-Covid-szindrómával küzdő betegeknek, de a különböző önsegítő csoportokban is sokan kérnek segítséget. Közel hétezer tagja van például a Poszt-Covid – tünetek, tapasztalatok, életérzések Covid után című csoportnak, amelyet bár több mint tíz hónapja hoztak létre, a tagság még most is dinamikusan nő, heti szinten két-háromszáz új bejegyzés jelenik meg, és a lehető legkülönbözőbb panaszokra keresik a megoldást a betegek.

„December 28-án lettem covidos. Azóta kétoldali tüdőgyulladás, és most üvegtesti vérzésem van a bal szememben. Volt valakinek ilyen, illetve hasonló tapasztalata? Nem vagyok oltott“ – írta a csoport egy tagja.

A szakemberek szerint az ehhez hasonló csoportok hasznosak, mások tapasztalatai mind lelkileg, mind fizikailag sokat segíthetnek, ám az orvosi szakvéleményt semmi sem helyettesíti, így az elhúzódó panaszokat mindenképpen érdemes kivizsgáltatni.

(Borítókép: Egy koronavírusos tünetekkel küzdő beteg tüdő-röntgenfelvétele 2020. április 2-án Brüsszelben. Fotó: Olivier Matthys / Getty Images)