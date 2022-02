Különsztrájkot tartottak a kőbányai gimnáziumban

Nem vette fel a munkát a budapesti Szent László Gimnázium 12 tanára hétfőn, hogy így tiltakozzanak a pedagógussztrájkot korlátozó kormányrendelet ellen. Az intézmény egyik tanára, Tóth Viktor elmondta: ez „egy polgári engedetlenség, nincs összefüggésben a szakszervezetekkel”.

A Kőbányán található gimnázium tanára elmondta, hogy az intézmény dísztermében ülve tartott egynapos minisztrájkot tizenegy másik kollégájával. Az iskola járdájára „a sztrájk alapjog” feliratot írták fel krétával. Ugyanilyen feliratú molinót is kitűztek az épület falára – írja a HVG. Az eseményeket a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közösségi oldalán élőben közvetítette.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, a kormány a pandémiára hivatkozva, a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján rendeletben korlátozta a pedagógusok sztrájkját. A PDSZ később közleményben kijelentette, hogy a tanításnak semmi köze nincs a világjárványhoz, amely alatt „egyébként is sok óra elmarad, még olyanok is, amelyeket digitális munkarend elrendelésével meg lehetne tartani”.

Szerintük a kormány már rendeletileg kormányoz olyan ügyekben, amelyeknek semmi közük nincs a koronavírus-járványhoz.

A sztrájkjogunk rendeleti megvonása tipikus diktatórikus lépés és a diktatúra sajátos problémamegoldása

– olvasható a PDSZ közleményében. Hozzátették, hogy a március 16-án kezdődő sztrájkot a kormány „csak erővel tudja letörni”.

A szakszervezetek úgy vélik, hogy a sztrájk szabályait lefektető kormányrendelet az Alaptörvénnyel és az uniós joggal is szembemegy, így még az sem kizárt, hogy nemzetközi bíróságra viszik az ügyet.