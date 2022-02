Budapest fellélegezhet, az önkormányzatok közvetlenül is pályázhatnak EU-s forrásokra

A hírről Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője, valamint Karácsony Gergely főpolgármester számolt be a Facebook-oldalán.

Szerdán az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadta az általam készített jelentést, amely Budapest és a többi város számára is rendkívül fontos. Az elmúlt időszakban ugyanis a Magyarországra érkező uniós pénzek – a Fidesz-kormány hibái, bűnei és kompromisszumképtelensége miatt – veszélybe kerültek

– írja Cseh Katalin a közösségi médiában, hozzátéve: az uniós helyreállítási alap milliárdjai a fideszes korrupció miatt elakadtak, és ugyanezért indulhat jogállamisági eljárás is a magyar kormány ellen, amellyel kapcsolatban várják az Európai Bíróság szerdai ítéletét.

A most elfogadott Cseh-jelentés tartalmazza azt, amiért Budapest is évek óta lobbizik Brüsszelben, hogy a városok közvetlenül is pályázhassanak uniós forrásokra, a koronavírus utáni helyreállítási alapok egy része pedig közvetlenül érkezzen meg a városokhoz – írja Karácsony Gergely, kiemelve:

így a Fidesz által pénzügyileg kivéreztetett városok, köztük Budapest is, fontos forrásokhoz juthatnak, amelyből a fővárosiak számára nagyon értékes fejlesztéseket tudnánk finanszírozni.

Közölték azt is, hogy ebben a helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kormány felelőtlensége miatt esetlegesen visszatartott források közvetlenül megérkezhessenek a végső kedvezményezettekhez, már csak azért is, mert a városok sokkal inkább tisztában vannak a helyben élő emberek igényeivel.

A jelentésben szó van az oktatástól, a digitalizációról és a klímaváltozásról, valamint a nemek közti egyenlőségről is, elvégre a koronavírus-járvány felszínre hozta, milyen problémákat okozhat a családon belüli erőszak.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Cseh-jelentés elfogadása nagyon komoly segítség lehet a városoknak, önkormányzatoknak és vállalkozásoknak a koronavírus utáni talpra állásban.