28 millió forint kártérítést kap a kórházigazgató, akit Kásler Miklós rúgott ki

Jogerősen is pert nyert Csernavölgyi István korábbi kórházigazgató, akit Kásler Miklós rúgott ki csaknem két évvel ezelőtt.

Jogerősen is pert nyert Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház korábbi főigazgatója, akit 2020 áprilisában, a koronavírus-járvány elején rúgtak ki.

A bíróság már első fokon is a volt kórházigazgatónak adott igazat, most pedig ezt erősítették meg másodfokon, ezzel az ítélet jogerőre emelkedett. A döntés szerint

Csernavölgyi István 24 millió forintnyi elmaradt munkabért, valamint annak kamatait kapja meg kártérítésül.

Az intézményvezető ezenkívül harmincmillió forintos sérelemdíjat is követelt. Ezt első fokon nem ítélték meg, emiatt fellebbezett. Másodfokon azonban már nem harminc-, hanem tízmillió forint sérelemdíjra perelte a kórházat a volt főigazgató, ebből végül a bíróság négymillió forintot ítélt meg, arra hivatkozva, hogy a Csernavölgyi Istvánról elhangzott kijelentések megsértették a jó hírnevét, ami miatt további hátrányok érhetik.

Csernavölgyi István ügye onnan indult, hogy a járvány első hullámában a kórházigazgatókat felszólították arra: szolgáltassanak adatot a koronavírusos halálesetekről. Ezzel késett a fejér megyei kórház egyik dolgozója április elején két napot, ráadásul először egy elhunytat kihagyott a jelentésből (ezt nem sokkal később korrigálta).

Ettől függetlenül Csernavölgyi Istvánt az Emmi kirúgatta. A mostani ítéletben rögzítették, hogy az indoklás hibás volt, és jogtalanul menesztették. Ezenkívül azt is megállapították, hogy Kásler Miklós és minisztériuma olyan nyilatkozatokat tett, amelyek arra utaltak, hogy az adatszolgáltatáson kívül is hibázott a főigazgató, holott ilyesmi nem történt.

Nemcsak ez [az adatszolgáltatás elmaradása] volt a gond, hanem hogy egyszerűen nem követték az utasításokat sem, és kialakult egy fertőző góc a kórházon belül. Az orvos igazgató a legújabb hír szerint magára vállalta a hibákat, de a felelősséget egy személyben a kórház főigazgatója viseli

– ezt mondta korábban a miniszter. E kijelentést perben is visszaidézték, és hamisnak állapították meg (a kórházat egyébként korábban meg is bírságolta a Nemzeti Népegészségügyi Központ emiatt).

Továbbá azt is felrótták a minisztériumnak, hogy ezt követően mindent megtettek, hogy szakhatósági vizsgálatokkal alá tudják támasztani ezeket az igaztalan állításokat. Több vizsgálatot is folytattak a kórházban, és – állítólag – meg is fenyegették a volt igazgatót, hogy ha nem áll el a keresetétől, további eljárást indítanak a környezete ellen.

Az azóta a magánegészségügyben dolgozó Csernavölgyi István a tárgyalás után azt mondta: az ügy elsősorban nem a pénzről szól számára, hanem az igazságát keresi magának és barátainak, „akik ott álltak, amikor el kellett hagynia a kórházat”.

