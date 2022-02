Világrekord közeli csukát fogott a Szlovákiában élő magyar horgász

A Galántai járásban található, Dunaszerdahelyhez közeli, az Aquarea nevű kavicsbányató néhol 40 méter mély részekkel is rendelkezik, és nagyon sok töréssel rendelkezik, csupán 7-8 méterre a parttól.

Kajos Róbert gyalog, cserkelve próbált meg sügéreket fogni. Egy 220 centis, 7-32 grammos bottal pásztázta a töréseket. 0,11-as fonott zsinóron és fluorocarbon előkén egy cheburashka fejre rögzített, 9 centis gumihal volt a csali, amit a fenék közelében vontatott – írja a Pecaverzum.

A kapás hatalmas erejétől a horgász is meglepődött, aki először arra gondolt, hogy harcsát akasztott, aztán hamar rájött, hogy mégsem. A beszámolója szerint a fogás a harcsákkal ellentétben nem lefelé, hanem egyenesen befelé húzott.

Amikor első alkalommal feljött, és megláttam, milyen hullámokat csinál, az valami leírhatatlan pillanat volt. Aztán már csak imádkoztam, hogy valahogy a partra tudjam segíteni. Láttam, hogy az egész csali a szájában volt, nagyon féltem tőle, hogy elharapja, de a szerencsének köszönhetően nem tette. Csak nagyon nehezen tudtam megmeríteni, első próbálkozásra ki is csúszott belőle. Aztán már két kézzel is fogtam, csak úgy tudtam kivenni, a szák is teljes elgörbült