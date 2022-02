Több mint 87 ezer gyermek és 277 ezer kamasz kapott oltást

A beoltottak száma 6 383 559 fő, közülük 6 142 438 fő a második, 3 771 453 fő már harmadik oltását is felvette.

Keddre 4411 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 721 483-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt 123, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 42 754 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 1 468 444 fő, az aktív fertőzöttek száma 210 285 főre csökkent.

Kórházban 5291 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 211-en vannak lélegeztetőgépen.

Az 5–11 éves korosztályban több mint 87 ezer gyermek, a 12–17 éves korosztályban 277 ezer kamasz már felvette az oltást.

A koronavirus.gov.hu oldalán emlékeztetnek: februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

Egy nappal korábban a hétvégi összesített adatokat közölték, e szerint február második hétvégéjén 83 367 mintavétel alapján 21 081 koronavírusos beteget regisztráltak. Meghalt 271 beteg. Kórházban 5186 koronavírusos beteget ápoltak hétfőn, közülük 199-en voltak lélegeztetőgépen.

A pénteki adatok szerint február 10-ről február 11-re 11 559 fertőzöttet igazoltak. Meghalt 91 beteg. Kórházban pénteken 5152 covidos beteget ápoltak, az aznapi adatok szerint 209-en voltak lélegeztetőgépen.

(Borítókép: Rosta Tibor / MTI)