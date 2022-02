Márki-Zay Péter elmagyarázta, hogy mit akart mondani

Márki-Zay Péter az ellenzéki államfőjelölésről, a fasiszták és kommunisták képviseletéről, valamint a választási esélyekről is beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A miniszterelnök-jelölt Róna Péter államfői jelöléséről elmondta, hogy mögötte épült fel a teljes konszenzus, ráadásul sokszor felemelte a devizahitelesekért a hangját, ami fontos téma az ellenzéknek. Márki-Zay Péter arra is felkészítette Róna Pétert, hogy támadások fogják érni, valamint arra is kitért, hogy korábban az alkotmányozással kapcsolatban egyeztettek, volt néhány részlet, amiben nem értettek egyet, de sok segítséget kapott ebben a témában.

Márki-Zay Péter sajnálja, hogy azt mondta, az ellenzéki szövetségben képviselik a fasisztákat és a kommunistákat is, állítása szerint arra utalt, hogy Orbán Viktor „eljutott a kommunizmustól a fasizmusig”, és ezek képviselői most is Orbán Viktor mellett vannak, példaként említve Toroczkai Lászlót, Thürmer Gyulát és Szanyi Tibort. A politikus úgy látja, hogy az egyik oldalt csak hazugságokkal tudják vádolni, és tévesen kiejtett szavakkal, míg a másik oldal az Európai Unió legszegényebbévé tette az országot.

Márki-Zay Péter optimista abban a tekintetben, hogy lesz-e miniszterelnök-jelölti vitája Orbán Viktorral:

Remélem, hogy a Fidesz-szavazók sem fogják azt a megaláztatást elfogadni Orbán Viktortól, hogy a jelöltjük gyáva, hazudik, és nem áll ki vitázni.

A Závecz Research legfrissebb kutatása azt mutatja, hogy nyílik az olló a Fidesz–KDNP javára, de Márki-Zay Péter meg van győződve arról, hogy ez nincs így. Kiemelte: a legtöbb választókerületben hamarabb összegyűjtötték az ajánlásokat, mint a Fidesz, és hét óra alatt kétszázezer aláírás jött össze.

Optimista vagyok, ha mindenkit rá tudunk venni, hogy szavazzon, abszolút verhető a Fidesz.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Momentum és a Jobbik is megnevezte azt a roma jelöltet, akit listáról az Országgyűlésbe juttatnának, valamint korábban a Párbeszéd saját listáján is helyet kapott egy roma származású politikus. Márki-Zay Péter erről úgy fogalmazott, hogy mindhárom személyről egyeztettek, és ez megfelel a kérésének.

A miniszterelnök-jelölt a közös ellenzéki listáról továbbra is csak annyit tudott mondani, hogy a határidőre – ami február 26. – elkészülnek vele, a közös programot február 25-én mutatják be. Kormányzati pozíciókról viszont továbbra sem hajlandó tárgyalni.

Márki-Zay Péter kérdésre válaszolva elárulta, Az ördög ügyvédje az a blog, amely „három meleg miniszternek a botrányát készíti elő”.

