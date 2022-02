Megvan Gattyán György összes egyéni indulója

Közzétette a Megoldás Mozgalom az egyéni választókerületi jelöltjei teljes listáját. Több politikai múlttal rendelkező és ismert karakter is van a névsorban.

Megvan Gattyán György pártjának, a Megoldás Mozgalomnak a listája, amelyet nemrég tettek közzé az interneten is. Mint ismert, a pornómilliárdos tavaly decemberben – többek között az Indexnek adott interjúban – kezdett politikai ambícióiról beszélni.

Már korábban tudni lehetett, hogy az egykori válogatott futballista, Détári Lajos és a Z’Zi Labor frontembere, Janicsák István is a Megoldás Mozgalom jelöltjeként indul majd Budapesten.

A most közzétett listán szerepel Helmeczy László, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es körzetben indulhat majd. Helmeczy igazi politikai házasságszédelgő, aki korábban az MDF, a Fidesz, majd legutóbb 2014-ben az Együtt–PM jelöltje is volt. Neve arról is ismert, hogy ő a Kósa Lajost megkörnyékező csengeri örökösnő ügyvédje.

Szintén Gattyánék jelöltje lett Popovics Judit, aki korábban Márki-Zay Péter mozgalmában tűnt fel. Az ő neve onnan lehet ismerős az olvasóknak, hogy az ellenzék jelenlegi közös jelöltje még a miniszterelnök-jelölti vitában azt állította róla, hogy a DK megzsarolta azért, hogy visszalépjen az előválasztáson. Popovics Juditot a Komárom-Esztergom megye 1-es számú választókerületben indítja a MeMo.

(Borítókép: Gattyán György. Fotó: Papajcsik Péter / Index)