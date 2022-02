Különleges vendége lesz Orbán Viktornak

Brazília elnöke csütörtök reggel érkezik Budapestre, először a Hősök terén koszorúz, majd Áder János köztársasági elnök fogadja őt a Sándor-palotában.

Ezt követően Jair Bolsonaro és Orbán Viktor a Karmelita kolostorban folytat tárgyalásokat. Megbeszélésük után sajtónyilatkozatot tesznek – ismertette a tervezett programot a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Mint megírtuk, Orbán Viktor és Jair Bolsonaro jó kapcsolatát mutatja, hogy a magyar miniszterelnök 2018-ban egyike volt azoknak az állami vezetőknek (Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfő és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök mellett), akik személyesen is részt vettek Bolsonaro elnöki beiktatásán 2018. január 1-jén. A brazil elnök és a magyar kormányfő az oltás kérdésében viszont nagyon nem ért egyet, Bolsonaro ugyanis önmagát már régóta oltásellenesnek vallja, legutóbb például azon háborodott fel, hogy a brazil szakértők azt javasolták, hogy a gyermekeket is oltassák be a koronavírus ellen.

Havasa Bertalan tájékoztatása után a Köztársasági Elnöki Hivatal Sajtóigazgatósága is közleményt adott ki, miszerint Brazília elnökét február 17-én, Áder János, Magyarország köztársasági elnöke délelőtt 10 órakor katonai tiszteletadással fogad a Szent György téren.