Milliókat blicceltek el az év potyautasai Budapesten

Csaknem kétmillió forintot fizetett tavaly az év fővárosi rekordbliccelője. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatása szerint ugyanis még mindig vannak olyanok, akik nemcsak bliccelnek a tömegközlekedésben, de a pótdíjat sem fizetik meg időben.

Milliós pótdíjakból tavaly sem volt hiány. A BKK összegyűjtötte a tavalyi év negatív rekordereit, íme a lista:

1 879 391 forint, 1 151 035 forint, 1 017 318 forint, 905 277 forint, 798 289 forint, 765 173 forint, 707 858 forint, 690 946 forint, 662 404 forint és 661 044 forint.

A korábbi évtizedek enyhébb pótdíjazási gyakorlatát felülvizsgálva a Budapesti Közlekedési Központ 2015 óta szigorúbban lép fel a jegy és bérlet nélkül utazókkal szemben, ezáltal a pótdíjkezelési eljárások is hatékonyabbá váltak. A szigorúbb követeléskezelésnek köszönhetően évente több tízezer fizetési meghagyást és végrehajtási eljárást indít a BKK.

A közleményben emlékeztettek arra is, hogy ma már digitális formában is elérhető a BKK termékeinek jelentős része, például a Budapest GO alkalmazásban. A nap 24 órájában bármikor, bárhonnan, akár otthonról is megvásárolható számos jegy- és bérlettípus.

A BKK újra és újra felhívja a figyelmet, hogy a ki nem fizetett pótdíj az idő múlásával nem évül el, a pótdíjtartozás milliókra is rúghat néhány év alatt.