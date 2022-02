Viharos szélre készülhet az ország nagy része

Szerda késő délután, este északnyugat felől vastagabb melegfronti felhőzet érkezik. Estig az északi, északkeleti megyékben fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor. A délnyugati szelet többfelé élénk, a Kisalföldön helyenként erős lökések kísérhetik – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, a tartósabban felhős északkeleti részeken lehet ennél hűvösebb. Késő estére 2 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Este többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az ország északi felén több helyen, másutt néhol valószínű eső. A déli, délnyugati szél hajnaltól már sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul.

Kiadták a figyelmeztetést

Csütörtökön a késő délelőtti, déli órákban már a délnyugati irányú szelet az északkeleti megyékben (Hajdúság, Nyírség) viharos akár 70–80 kilométer per órás széllökések is kísérhetik. A délutáni órákban a délnyugati szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul és viharossá fokozódik. A legerősebb széllökések az északi, északkeleti megyékben általában 70–90 kilométer per óra között alakulnak, de intenzívebb záporok környezetében, illetve a magasabban fekvő területeken ettől erősebb lökések is előfordulhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat aznap tizenkét megyében adta ki a riasztást.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Napközben egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. Felhőátvonulások várhatók, a délutáni, esti óráktól egyre kevesebb felhővel. Főként hazánk északkeleti felén több helyen eleredhet az eső, záporeső. Egy-egy zivatar sem kizárt. Az esti órákban csökken a csapadékhajlam. A déli, délnyugati, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szelet erős, főleg hazánk északi felén viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul.

Péntekre virradó éjszaka fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, ugyanakkor még aznap is nyolc megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés széllökés miatt.

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)