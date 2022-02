Udvaros Dorottya Greenpeace-aktivistákkal tiltakozik a Fertő-tónál

Élőlánccal és két emelet magas állványokra felfüggesztett molinóval követelik Greenpeace-aktivisták a Fertő tónál a kormányzati beruházás leállítását. Az aktivistákhoz most az ismert színművésznő, Udvaros Dorottya is csatlakozott. A Greenpeace az elmúlt hónapokban jogi eszközökkel próbálta megállítani a nemzeti parki területen zajló természetrombolást.

Közleményükben most arra hívják fel a figyelmet, elfogadhatatlan, hogy egy nemzeti parkban az élővilág megóvása helyett egy szűk csoport gazdasági érdekében épülő luxusberuházás szempontjai érvényesülnek.

Az akcióhoz Udvaros Dorottya színművésznő, a Greenpeace nagykövete is csatlakozott. Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország természetvédelmi szakembere emlékeztetett:

Minden, de minden létező jogi utat bejártunk már, hogy megmentsük a Fertő tavat ettől a botrányos építkezéstől. És nem csak mi: az UNESCO-tól az Európai Unión át a Magyar Tudományos Akadémiáig minden valódi hazai és nemzetközi természetvédelmi testület egyetért velünk abban, hogy ezt a beruházást most azonnal le kellene állítani. Végtelenül elkeserítő, hogy a szemünk láttára önös érdekből pusztítják el ennek az egyedülálló nemzeti parknak az értékeit. Ezért jöttünk ma ide. Hogy a saját jelenlétünkkel tiltakozzunk ez ellen a pusztítás ellen.

A Fertő tó nem csak nemzeti park és Natura 2000 terület, de a vízi madarak és a vizes élőhelyek védelmére létrehozott ún. Ramsari Egyezmény is felvette a különlegesen értékes vizes élőhelyek listájára, valamint UNESCO Világörökség terület is. Most itt épülne egy 53 hektáros beruházás keretében 100 szobás, 4 csillagos szálloda és 26 luxusapartmanház közvetlenül a víz partjára, 880 gépjárművet befogadó parkoló, többszintes látogatóközpont, fedett sportkomplexum teniszpályával és műfüves futballpályával, valamint 850 vitorlás és 450 evezős csónak befogadását biztosító kikötő.

A beruházás így mintegy 53 hektárnyi területet venne el a Fertő tó nádasából, partjából és medréből, nagyrészt olyan beépítésekkel, amelyek a feleslegesen bővített kikötők kivételével a parttól néhány kilométerrel távolabb, a védett területen kívül is megvalósíthatóak lennének.

A Fertő tó barátai Egyesület és más helyi civilek másfél éve tiltakoznak a beruházás ellen. A Greenpeace Magyarország legutóbb a Fertőre kiírt közbeszerzési pályázatot támadta meg a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, mert az még a környezet- és természetvédelmi engedélyeiben leírtaknak sem felel meg. A Döntőbizottság azonban visszautasította a kérelmet arra hivatkozva, hogy nincs jogosultságuk ezt megvizsgálni.

A fertői beruházás költségvetése már 45 milliárd forint felett jár.

(Borítókép: Járdány Bence / Greenpeace)